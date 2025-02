Esta es la hamburguesa con la que este local de Las Palmas de Gran Canaria quiere ser la mejor de España

En la quinta edición del Campeonato de España de Hamburguesas, donde 450 participantes lucharán por el título de mejor burger del país, New Machín se presenta con una propuesta gastronómica que transportará a los comensales directamente a Italia. En Canarias, serán 28 hamburgueserías las que competirán en esta edición, en la que se valorarán aspectos como la calidad del pan y la carne, la combinación de ingredientes y el sabor en su conjunto.

Para la ocasión, New Machín ha elaborado una hamburguesa que destaca por su fusión de ingredientes cuidadosamente seleccionados. Utiliza un pan brioche especial, una base perfecta para realzar el sabor del resto de componentes. La crema de queso de rulo aporta un toque de intensidad, complementado con un pesto fresco que refuerza la esencia italiana. El aceite de oliva virgen extra realza los sabores y la mortadela siciliana añade un matiz único con su textura y especias características. Todo esto acompañado de una jugosa carne de ternera, que garantiza una experiencia inigualable en cada bocado.

El concurso se celebrará entre el 30 de enero y el 2 de febrero, y será a partir del 6 de febrero cuando se abrirán las votaciones. Como incentivo para los clientes que participen en la valoración de las hamburguesas, Best Burger Spain sorteará un iPhone 16 entre quienes voten y sigan las redes sociales del campeonato en Facebook e Instagram (@campeonatodehamburguesas).

New Machín no es solo una hamburguesería, sino un referente gastronómico en Las Palmas de Gran Canaria. Fundado hace 16 años por Miguel Machín Pérez, este local ha sabido evolucionar con las tendencias y marcar su propio camino. Fue pionero en el servicio de comida para llevar en la ciudad, anticipándose a la llegada de plataformas como Glovo o Just Eat. Desde su primer local en la calle Henry Dunant, que abrió en 2008, hasta su actual ubicación, a solo unos metros del original, ha sabido consolidarse como un lugar imprescindible para los amantes de las hamburguesas.

En su cocina, Miguel Machín aplica una filosofía de innovación constante, explorando nuevas combinaciones de ingredientes y sabores que desafían lo convencional. Este enfoque le ha valido el reconocimiento como un auténtico creador de tendencias dentro del sector, lo que ha llevado a su hamburguesería a alzarse en los Premios Just Eat.

Amplia carta

Además de su hamburguesa candidata al Best Burger Spain 2025, New Machín cuenta con una amplia variedad de creaciones originales, como la Smash Mango Loco, que incluye una salsa exclusiva elaborada a base de la bebida Monster, cebolla frita y queso cheddar. Entre sus hamburguesas más populares también destacan la PalQPueda, con carne de 150 gramos, tomate, lechuga, cebolla, queso, bacon, huevo frito y tres salsas, y la Tinki Winki, con doble de carne, doble de queso cheddar, salsa especial, barbacoa y cebolla frita. Su oferta se completa con opciones como el perrito Selvan y las papas Missisipi o las Papas de To’, perfectas para acompañar cualquier elección del menú.

Con esta nueva propuesta, New Machín reafirma su apuesta por la creatividad y la calidad en el mundo de las hamburguesas. Su candidatura al Best Burger Spain 2025 representa un nuevo desafío en su trayectoria, consolidando su posición como un referente en la gastronomía de Canarias.

La hamburguesería está situada en la calle Henry Dunant, 3, en Las Palmas de Gran Canaria, y su horario de atención es de 12:00 a 16:00 y de 18:00 a 00:00, excepto los martes, que permanece cerrada. Los fines de semana, su demanda se dispara, llegando a gestionar hasta 250 pedidos diarios, mientras que entre semana mantiene un ritmo constante de hasta 180 comandas diarias.

New Machín, en imágenes / LP / DLP

New Machín ha sabido crear una comunidad fiel gracias a su capacidad de adaptación y a su incesante búsqueda de nuevos retos gastronómicos. Ahora, con su participación en el Best Burger Spain 2025, invita a todos los amantes de las hamburguesas a probar su nueva creación y formar parte de esta experiencia única.