Diocalandra, la plaga que amenaza al 90% de las palmeras canarias de Las Palmas de Gran Canaria

Símbolo de Las Palmas de Gran Canaria y de donde toma su nombre, la palmera canaria -la Phoenix canariensis- adolece. De los 13.881 ejemplares censados en el municipio, el 90% de ellas están afectadas por la diocalandra frumenti, lo que supone el 22,22% del arbolado de la ciudad. La diocalandra es un escarabajo de pequeñas dimensiones muy extendido, no solo en la ciudad, sino en todo el Archipiélago, excepto en El Hierro. «Y no lo está en esa isla porque no cuenta con grandes palmerales como el resto», señaló la concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez. Por esta razón, el Ayuntamiento ha desplegado un operativo para poner en tratamiento los primeros 1.800 ejemplares e intentar acabar con una plaga del que hay constancia en la isla de Gran Canaria desde 1998. «Además, estamos empezando a ver que se están contagiando otras especies de palmeras, como la Washingtonia», añadió.

Nuevo tratamiento

La edila aclaró que ya se había llevado a cabo una prueba piloto hace meses con el ICIA (Instituto Canario de Investigaciones Agrarias). «Habíamos hecho pruebas en las palmeras de Paseo de Chil, pero no fueron muy efectivas. Ahora ha salido un nuevo tratamiento con una partícula, la abamectina, una materia activa cuya efectividad está demostrada». Martínez explicó que se han seleccionado las primeras 1.800 palmeras para testar la nueva opción. «Nos lo hemos pensado mucho porque el escarabajo entra por los agujeros de la palmera y esos agujeros se han hecho con anterioridad por podas indiscriminadas y malas praxis que han dejado heridas en ellas».

Añadió que el picudín entra por esas heridas «y lo que hace es debilitar a la palmera, creándose hongos que son los que van pudriendo la palmera por dentro». El problema de la diocalandra es que «no se ve, a diferencia de lo que sucedía con el picudo rojo». Hasta que sus estípites, o tallos, empiezan a caer. Aunque para introducir el nuevo tratamiento es necesario hacer también pequeñas hendiduras, «estudiamos antes los ejemplares en los que poder hacerlo para no dañarlos más. Y si funciona, seguiremos con el resto de la ciudad». En esta nueva fase, las palmeras objeto de tratamiento son las ubicadas en Ciudad Jardín, incluido el Parque Romano y Paseo de Chil, «porque es la zona de la ciudad que más masa de palmeras presenta».

De hecho, según datos municipales, en ese perímetro de la capital se perdieron en 2024 un total de 16 palmeras por causas relacionadas con el picudín. La concejala de Parques y Jardines pidió al Gobierno de Canarias que intervenga para llevar a cabo un plan de contingencia «como ya se hizo con el picudo rojo y que funcionó muy bien». De esta manera, añadió que se usaría el mismo tratamiento en todos los ejemplares. «De nada sirve que actuemos con la diacalandra en Las Palmas de Gran Canaria si en otros municipios cercano, o en otras islas, no se hace nada», concluyó.