Beatriz González-López Valcárcel: «La salud también tiene que ver con cómo se vive y dónde»

¿Por qué es necesario hacer un diagnóstico sobre la salud de la ciudad?

Porque aunque el Ayuntamiento no tiene muchas competencias directas en salud, sí que las tiene en sus determinantes sociales, por ejemplo, en el urbanismo, en que la vivienda sea digna o en que haya parques cerca de donde viven las personas. Saber cómo es la salud en los barrios es conveniente para ver dónde hay más problemas, y por tanto, dónde tiene que intervenir más. Pero no solo es conveniente para el Ayuntamiento, sino también para el Servicio Canario de Salud, responsable de la asistencia sanitaria. En Las Palmas de Gran Canaria hay 15 Zonas Básicas de Salud que son demasiado grandes, mientras que barrios hay 122. Por eso, es conveniente tener una imagen fiel y muy desagregada, de grano muy fino.

¿Que las Zonas Básicas de Salud sean demasiado grandes quiere decir que la ciudad ha crecido mucho en población y sus centros de salud se han quedado pequeños?

No, en absoluto. Lo que quiere decir es que un centro de salud atiende a una población que pertenece a varios barrios, y esos barrios pueden tener problemas de salud diferentes, como la habitabilidad, vivir en infraviviendas o la situación de ancianos que viven solos. Incluso, las desigualdades generadas por sus rentas per cápita. Todo esto son determinantes de la salud, y es mejor trabajarlos a nivel de barrio -que es más pequeño- que a nivel de zona básica de salud -que es demasiado heterogénea. Por ejemplo, el distrito de Vegueta tiene, además de a Vegueta o Triana, a los riscos, y en términos de salud y de sus determinantes son zonas muy diferentes.

Cuando el Ayuntamiento le encarga el estudio, hace ya casi un año, ¿con qué retos u obstáculos se encontraron?

Bueno, conque muchos indicadores que otras ciudades con más trayectoria sí tienen, como Barcelona o Madrid, y que aquí no están disponibles. Eso fue bastante limitante, pero sí nos encontramos con una riqueza enorme de indicadores a nivel de sección censal del INE.

Porque no es solo saber cómo está el barrio ahora, sino cómo estaba hace cinco o 10 años. Nuestro trabajo fue seleccionar, de cientos de indicadores, los que íbamos a utilizar para hacer el diagnóstico de salud. Definimos tres ámbitos, y en total contamos con 45 indicadores, un número razonable.

¿Y qué indicadores son los que sí tienen esas ciudades y Las Palmas de Gran Canaria no?

Hablamos de indicadores de calidad habitacional, por ejemplo, queríamos usar es el de viviendas de más de tres o cuatro pisos sin ascensor. Aquí no pudimos disponer de él. Si consiguiéramos esa información de base actualizada del catastro, esos datos sí podríamos incorporarlos, pero aún no hemos podido. O el indicador de plagas de cuando los ayuntamientos tienen que acudir por problema de ratas o cucarachas. Aquí no existe esa información, no encontramos los datos. En cambio, ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza o Bilbao tienen más experiencia en hacer este tipo de diagnóstico.

¿Han planteado al Ayuntamiento que al no encontrar esa información, la puedan incluir a partir de ahora?

Sí, eso es una de las cosas para las que va a servir este estudio, para ver por dónde haría falta tener más y mejores indicadores. Serán sugerencias para futuro. Es un trabajo vivo que puede ir mejorando.

Porque si algo tiene Las Palmas de Gran Canaria son muchos barrios con edificios antiguos que no tienen ascensor, y eso condiciona a sus habitantes, ¿no?

Claro, si a eso unes ancianos que viven solos, tienes un panorama de aislamiento y de inmovilidad. Pero por ejemplo, sí hemos podido incorporar dos indicadores del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Uno es el de ayudas en situaciones de especial emergencia y el otro, el de ayuda domiciliaria.

El único dato que nos ha podido adelantar del estudio es el de pobreza y vulnerabilidad. En él, señala que el distrito Isleta-Puerto-Guanarteme es el único con malos resultados en este sentido. ¿Cómo condiciona ese indicador al distrito?

Hay que tener en cuenta que se trata de un indicador sintético que no tiene interpretación numérica. Es decir, como la media es cero, los barrios con indicador positivo quieren decir que están mal, peor que la media. Y ese es el caso de los tres barrios del distrito, que están peor que la media de la ciudad. Cuanto más alto el valor, peor están. Y ese indicador contempla datos de pobreza, pero también porcentaje de viviendas donde hay menos de 15 metros cuadrados por habitante.

Hasta ahora solo hemos tenido los datos del proyecto Medea como referencia de la salud de la ciudad.

Sí, pero Medea solo es para conocer las causas evitables de mortalidad, y además es de hace muchos años, de 2015. Este estudio va mucho más allá. Vamos a hablar de pobreza, de renta y de envejecimiento, entre otros aspectos.

Vamos a dar una fotografía de cada barrio en términos de salud y de cómo influyen los entornos en los que viven sus residentes. Para elaborarlo no hicimos encuestas directas a la población, sino que nos basamos en los censos y en las historias clínicas del Servicio Canario de Salud.

La Economía de la Salud, en definitiva, ¿por qué es importante?

Porque la salud no solo se genera en el sistema sanitario, sino también tiene que ver con cómo viven las personas y dónde. Economía de la Salud viene a decirnos qué políticas son más efectivas para que la población esté sana. Desde lo sanitario, pasando por lo laboral y hasta lo urbanístico.

