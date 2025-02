Un viaje al cosmos sin salir del colegio

Ciencia y educación física se dieron cita ayer en el CEIP Federico García Lorca, de Las Palmas de Gran Canaria, centro educativo que acogió la clausura del proyecto europeo Erasmus+ Astr@ctive, una idea que pretende incentivar la curiosidad y el conocimiento de la Astronomía entre los más pequeños. Su directora, Coralia del Pino, destacó que del proyecto -de dos años de duración y en el que han participado, además de España, otros siete países europeos- «se van a poder beneficiar el resto de los docentes de Canarias». Los alumnos expusieron sus trabajos en el patio del colegio, donde también pudieron acceder a los realizados por los estudiantes del resto de países integrantes del proyecto a través de aplicaciones digitales ubicadas en cada una de las casetas representadas.

El funcionamiento del sistema solar fue la dinámica elegida. Órbitas, planetas y estrellas se alineaban en el centro del patio escolar. «Nombre del juego: carrera sobre planetas. Mecánica: rodear los conos con la pelota», explicaba una de las alumnas en el stand de Italia. Para su profesor, Javier Sáiz, tutor de sexto curso, haber participado de esta experiencia «ha sido enriquecedor». Durante varios días visitó, junto con un grupo de escolares, un centro educativo en Grecia. «Con lo que me quedo es con el enfoque comunicativo de este proyecto. Todo ha sido en inglés, y creo que los niños acaban aprendiendo bastante el idioma, porque en lugar de dar clase de inglés, se dan clases de otras cosas, pero en inglés».

Otra de las docentes participantes del intercambio es Irene Bermejo, profesora de infantil. Ella visitó Madeira (Portugal) y comenta que lo que se ha traído de vuelta al aula del CEIP Federico García Lorca es la propia experiencia que han vivido los niños. «Se ayudaban entre ellos cuando no sabían alguna palabra». El idioma no fue impedimento, sino todo lo contrario, supuso una oportunidad para desarrollar mejor las herramientas del lenguaje. Y procedente de Madeira, a su vez, se encuentra Rogelio Queiroz. En la sesión de evaluación final se ofrecieron pautas y guías digitales, que serán de utilidad en sus respectivos centros. Este profesor destaca que hay algo más que se llevará de vuelta a su colegio, y que no tiene que ver solo con las herramientas educativas. «La idea de tener una sala de ciencia como esta», en referencia al lugar donde tiene lugar la última parte de las jornadas. «Tenemos equipamiento, pero no un espacio físico único para abordar la ciencia», subrayaba mientras hacía referencia a las instalaciones, rodeado de varios microscopios.

Risco Caído y la Astronomía

El presidente del Cabildo insular, Antonio Morales, subrayó que «la Astronomía forma parte de la historia de Gran Canaria y compartir estas experiencias con otros países, además de formar a nuestros jóvenes, también es una manera de diversificar nuestra economía».

Resaltó la importancia de la cultura milenaria de la Isla, «de la que se conservan Risco Caído y las Montañas Sagradas que son una expresión del gusto y el conocimiento de la población aborigen por la Astronomía», y recordó la larga historia de seguimiento de viajes espaciales realizados desde las estaciones situadas en el centro y sur de la Isla hace más de 60 años.

El viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Moreno, presente también en la clausura del proyecto Erasmus+ Astr@ctive, subrayó que el Ejecutivo regional contempla estos proyectos como «una oportunidad» para el alumnado, que le permite transformarse, aprender culturas diferentes y también idiomas. «Por eso seguimos apostando por estos programas, dado que Canarias es una de las comunidades que más los realiza». Ayer, la Astronomía y la Educación Física destacaron con sobresaliente.