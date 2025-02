Vía libre a la construcción de 96 viviendas en Los Tarahales

Vía libre a 96 nuevas viviendas en el barrio de Los Tarahales, en Las Palmas de Gran Canaria. El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, señaló este martes en Comisión de Pleno de Urbanismo y Desarrollo Sostenible que han otorgado licencia a Senior Consulting para edificar en la calle Juan Gutenberg con la avenida de Los Tarahales una manzana con cuatro fachadas, delimitada por dos nuevos viales transversales; el edificio contará además con dos locales comerciales, 97 plazas de garaje y 97 trasteros. Las viviendas, que ya están comercializándose, estarán distribuidas en dos bloques de cinco plantas.

En la misma Comisión de Pleno de Urbanismo y Desarrollo Sostenible, Mauricio Roque señaló que han otorgado licencia urbanística a Dinosol Supermercados para la construcción de un edificio comercial destinado a supermercado con 37 plazas de aparcamiento y almacén en la calle Hubara con la Carretera General de Almatriche. También han dado el visto bueno al Servicio Canario de Salud para la climatización del centro de salud de Alcaravaneras, en Mesa y López.

Por otro lado, el edil de Limpieza, Héctor Alemán, explicó este martes también en la misma Comisión de Pleno de Urbanismo y Desarrollo Sostenible que los nuevos contratos de Limpieza van camino de Intervención. Alemán indicó que tras recibir el informe de la Junta Consultiva -organismo autónomo dependiente del Gobierno canario-, se ha formado una mesa técnica entre el área de Limpieza y Contratación para «subsanar cuestiones de tipo menor, algunas ya se están corrigiendo y otras serán con explicaciones más profundas».

Limpieza de Playas y Carnaval

Lo cierto es que, dado el gran número de contratos en nulidad en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, fueron varios los concejales que hablaron de la renovación de los contratos que dan servicios a sus áreas. Caso de Pedro Quevedo, titular de Ciudad de Mar. El primer teniente de alcaldesa indicó que en la Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General que el contrato de Limpieza de Playas -en nulidad desde 2020- ha sufrido un nuevo retraso. El pasado diciembre «salió una sentencia que modifica las condiciones laborales con ese tipo de empresas y hubo que rehacer todo». La previsión será enviarlo a otra vez contratación «a finales de febrero».

Además, las polémicas suscitadas por los cambios de ubicación del Carnaval y las molestias que pueda ocasionar la fiesta también estuvieron presentes. La concejala de Festejos, Inma Medina, respondió a la oposición (PP y Vox) e indicó que a los vecinos de La Isleta van a darles «toda la información, que no me haga la foto no quiere decir que no nos reunamos o tengamos conversaciones». La edila indicó que no colocarán los escenarios de los mogollones y la feria de atracciones hasta los días previos al 28 de febrero.

