Un 'First Dates' para buscar trabajo en empresas tecnológicas de Las Palmas de Gran Canaria

Anabel Martínez escucha atenta a uno de los responsables de las 27 empresas que ayer se congregaron en Infecar, en la novena edición de Conecta TIC 2025, organizado por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc), un encuentro entre jóvenes que buscan opciones laborales en el sector tecnológico y empresas canarias que quieren retener el talento. Con una ágil dinámica que obligaba a cambiar de stand cada 10 minutos, a modo de dating, los asistentes hablaban de las características de sus empresas, y los estudiantes se informaban de cuáles eran los perfiles más demandados, que van desde creación de aplicaciones, desarrollo web, a especialización en ciberseguridad y administración de sistema.

Encuentro entre jóvenes talentos y empresas tecnológicas Conecta TIC 2025 / Juan Carlos Castro

Es una de los 400 estudiantes de los nueve centros que acudieron ayer al recinto ferial. Estudia el segundo curso del Ciclo Superior de Desarrollo Web en el IES Ana Luisa Benítez, en Las Palmas de Gran Canaria. Acude a la cita para ver cómo está el sector y conocer de primera mano cuáles son las tecnologías que más están utilizando. «Veo que hay mucha demanda, siempre me han gustado los idiomas, la globalización y las tecnologías, y lo que busco en una empresa es que pueda reunir ambas cosas». A pesar de que primero estudió Traducción, lo abandonó por las dificultades de mantenerse como autónoma. «Ahora he encontrado lo que me gusta, y espero que este año sea en el que sí encuentre trabajo». Y parece que el sector tecnológico es garantía de empleabilidad.

"La IA ha multiplicado los empleos por tres"

El tutor de su grupo, Adib Guardiola, asegura que la capacidad de inserción laboral es alta, «de entre un 30% y 40%», además de que esta experiencia les sirve de motivación. «Se dan cuenta de que además la sociedad los necesita». Asiduo a este foro, el profesor de FP destaca que en esta edición las empresas han mostrado más interés por estudiantes de ciclo superior que de ingenierías. «Y veo que los directivos son ahora mucho más jóvenes, tienen menos de 30 años, y son ellos los que con esa edad le hablan a los chicos, y eso es bueno». Guardiola subraya que lo que aprenden en un ciclo superior está más enfocado «a la realidad», en cambio, en las ingenierías «se centran más en el mundo científico». Y apunta al despegue de la Inteligencia Artificial. «No ha venido a reducir los puestos de trabajo, al contrario, los ha multiplicado por tres». Para el también ingeniero industrial, estos jóvenes son candidatos perfectos para ser asistentes sociales y atender toda la demanda de gente que aún no sabe ni sacar un certificado digital».

Del otro lado -desde la empresa- está Miguel Ángel García, técnico de Diseño en Desic, una de las firmas de desarrollo de software presentes en el encuentro. Durante sus 10 minutos empieza preguntándoles si han oído hablar alguna vez de la empresa. La mayoría, no solo en su caso, sino en el de las 26 restantes, ´las desconoce. «Por eso, ponernos en contacto es algo básico, y tiene lugar aquí mismo, no hace falta que salgan de las Islas, aquí ven que hay salidas». A Pablo Suárez le ha gustado. «Tanto esta como el Grupo Inetel y Dataconsulting», añade. Este estudiante del grado superior de Programación, pregunta sobre el manejo de datos. «Lo hago porque estoy pensando hacer un grado universitario cuando acabe y quiere ver cómo va el auge de la IA».

La importancia del 'networking'

El encuentro fue inaugurado por el director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, Cosme García, quien resaltó que todas las ediciones han demostrado que «resultan útiles para que las empresas TIC encuentren los profesionales que necesitan», y destaca como anécdota de éxito que «el subdirector de una de las empresas más relevantes de las Islas estuvo aquí en la primera edición de Conecta TIC».

Para sus organizadores, la novena edición es especial porque se enmarca en el proceso de implantación de la Formación Dual, de la Consejería de Educación. El coordinador de Informática y Comunicaciones en la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial del Gobierno de Canarias, José Ignacio Zaballos, subrayó que «el 40% de las empresas repite, y lo hace porque parte de su talento lo captan a través de eventos como este». Como no podía ser de otra manera, ayer el intercambio de currículum o networking -tirando de anglicismo tecnológico- se hizo a través de códigos QR y mucha digitalización.

Suscríbete para seguir leyendo