Las Palmas de Gran Canaria recibirá 72 millones de euros del IGIC

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recibirá este año 72 millones de euros del montante recaudado por el Gobierno de Canarias. Según desveló este jueves el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, en la Comisión de Pleno de Gestión Económico-Financiera celebrada este jueves de manera extraordinaria, esta será una de las principales fuentes de financiación del Consistorio capitalino. El área de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos que dirige Spínola suma para este ejercicio 81,5 millones de gastos previstos para este ejercicio presupuestario.

Spínola resaltó que se trata de un área donde el grueso de las partidas corresponden con los gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios. En cuanto al personal municipal, a la espera de una modificación en los Presupuestos Generales del Estado, han calculado un aumento del 2%. Han previsto también una modificación de la plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) gracias a los procesos de estabilización que deberían finalizar este año. En este mismo área, crecen un 5% la inversión en telecomunicaciones y en el servicio de atención telefónica.

"Tendremos un aumento notable de personal"

"Tendremos un aumento notable de personal", señaló Spínola, y es que este es uno de los principales problemas que tiene el Ayuntamiento capitalino en su estructura interna. El concejal indicó que la idea será acelerar las ofertas de empleo, "la de 2025 vamos a convocarla mucho antes". No obstante, a pesar de ser cuestionado por la oposición en este sentido, no especificó cuántas plazas de empleo público podrían crearse a lo largo de este año que acaba de arrancar.

El viceportavoz de los populares, Ignacio Guerra de la Torre, criticó la baja ejecución de los presupuestos del año anterior -a falta de tener los datos definitivos todavía- y "añadió que estos presupuestos expansivos no están para lo que deberían", al tiempo que resaltó la gran cantidad de grandes contratos que siguen en nulidad y que no veía un crecimiento en la atención al ciudadano para aliviar las colas en las Oficinas Municipales. En cuanto al portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, incidió que "los ciudadanos no ven mejorar los servicios" al tiempo que alentó al Consistorio a reducir la carga fiscal de las tasas municipales.

Suscríbete para seguir leyendo