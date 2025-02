El PP pide que se mantengan los termómetros: "Es inconcebible entender la Navidad sin los turistas haciéndose fotos a 22 grados"

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha solicitado este jueves que se mantengan los 40 relojes-termómetros repartidos por la ciudad en tanto no se licita un nuevo contrato de mobiliario urbano que permita su reposición, ya que su existencia forma parte de la “identidad” del municipio y de su imagen turística.

“Es inconcebible entender la Navidad en la capital grancanaria sin los turistas europeos haciéndose fotos a 22 grados mientras en sus países de origen nieva y hace frío”, explica Delgado-Taramona, quien recuerda que la responsabilidad de la retirada de estos elementos es de Podemos a través del área de Desarrollo Estratégico y Sostenibilidad, no así la licitación de los nuevos, que sería -en principio- responsabilidad de Patrimonio.

Cronograma aprobado

La realidad es que ya se ha aprobado el cronograma de retirada de estos relojes, que además servían en su mayoría -salvo en Las Canteras- como soporte publicitario. La concesión data del año 2002 y el pliego original contemplaba una duración de 12 años, por lo que desde 2014 está vencido, si bien se alcanzó un acuerdo de continuidad hasta en tanto se finalizara un nuevo procedimiento de adjudicación.

“Eso no ha sucedido y, sin embargo, desde Mobiliario Urbano se ha impulsado la retirada de los mismos, algo que nos parece un error. No entendemos por qué no se ha trabajado todo este tiempo en la redacción de un nuevo pliego. Es evidente que existe una descoordinación entre las áreas que ahora pagan estos elementos tan característicos de la geografía de la capital grancanaria”, explica la portavoz del PP en el consistorio capitalino.

Un plazo de un mes

La edil del PP censura que tras la pérdida de las banderas azules, incluida la de Las Canteras, la falta de presencia policial en nuestras playas o el incremento de la inseguridad “ahora encima tengamos que lamentar esta mala noticia, que viene a perjudicar la proyección turística del municipio”. Ahora se abre un plazo de un mes hasta el inicio de la retirada de los relojes-termómetros, que empezarán a ser levantados siguiendo el criterio de, primero, abordar aquellos instalados en la ciudad y por último los instalados en Las Canteras, en un periodo total que se extiende a lo largo de 24 semanas.

“Confiamos en que alguien del Ayuntamiento muestre algo de sentido común y modifique ese cronograma”, indica Delgado. Desde el Partido Popular explican que han recibido numerosas llamadas relativas a esta información, que ha trascendido tras ser publicada por un medio de comunicación, en especial de personas vinculadas al sector turístico y comercial. “Alguien no ha pensado en profundidad las consecuencias para la ciudad de quitar estos elementos tan singulares. Compartimos la idea de sustituirlos, porque estos tienen ya más de 20 años de antigüedad, pero en todo caso tras haber redactado los pliegos y adjudicado la concesión”, concluye la edil del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria.