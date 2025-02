"Una cucaracha en mi plato": el restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que reabrió "con novedades"

Aunque la suciedad y los restos de comida atraen a las cucarachas, estos insectos buscan principalmente humedad, calor y refugio. Lugares como restaurantes, cocinas y almacenes pueden ser perfectos para ellas si encuentran pequeñas grietas, tuberías propicias o rincones oscuros donde anidar. Así que, aunque la limpieza ayuda a prevenirlas, no garantiza que no aparezcan. La falta de higiene no siempre es la causa, pero sea cual sea el origen, es fundamental abordarlo con una solución efectiva.

Esta explicación puede salvar o excusar al dueño de un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria, ante una reapertura que no ha cumplido con las expectativas de algunos de sus clientes. Así lo han denunciado varios de ellos en la conocida web de reseñas Tripadvisor.

"Nos habían comentado que el restaurante reabría sus puertas con un concepto nuevo. ¡Y vaya que sí que lo es!", comenta una clienta que, sin esperarlo, recibió un acompañamiento sorpresa en su plato. Porque sí, la sorpresa fue real. "Encontrarme una cucaracha en el plato para mí ha sido de lo más novedoso", relata la clienta, que, en lugar de indignarse en público, optó por la elegancia de la retirada silenciosa. "Nunca nos había pasado nada igual. Y como no somos de montar números, con la misma nos fuimos. De mí no se ríen".

Otra quejas

Pero esta no fue una anécdota aislada, por lo que parece. Otro grupo de clientes, tres compañeros de trabajo con hambre y aunque expectativas moderadas, vivieron una experiencia similar. "Al entrar te da sensación de cutre y sucio", mencionó el que se decidió por escribir la reseña.

Lo peor, sin embargo, llegó cuando les entregaron la carta. "Cuando te traen la carta, ya empiezas a ver muchos platos y con números, muy mala señal". Y claro, como en toda buena historia de terror gastronómico, el giro inesperado no se hizo esperar: "para rematar, una cucaracha paseando por debajo de las mesas". Llegados a ese punto, la elección fue obvia: "Decidimos salir corriendo porque estaba claro el nivel".

Algunos clientes lo tienen claro: el cambio de dueño ha sido fatal para el devenir del restaurante. "Era uno de nuestros restaurantes preferidos y con el nuevo dueño no volveré nunca", asegura un antiguo habitual del local, aunque no es el único. "El nuevo dueño arruinó uno de los restaurantes más famosos de Las Palmas de Gran Canaria", resumió otro.