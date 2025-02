Eduardo López, del periodismo a la Policía Local: "Tienen cosas en común, los dos son servicios públicos"

Eduardo López tuvo siempre el gusanillo de ser policía, aunque los caminos de la vida lo llevaron primero al periodismo. A pesar de no haber tenido nunca un vínculo familiar con los cuerpos de seguridad, tras ocho años trabajando en una redacción, lo dejó todo para centrarse en preparar sus primeras oposiciones. «No es que fuera una vocación de toda la vida, pero creo que las vocaciones también se labran».

Para él, ser policía es un trabajo «dinámico y en el que no sabes a qué te vas a enfrentar cada día», apunta. «Al igual que en el periodismo, donde no hay dos días iguales tampoco». El giro profesional de Eduardo cogió por sorpresa a su círculo más cercano. «Muchas veces me han dicho ¡vaya cambio!, pero la verdad es que ambas profesiones tienen cosas en común, los dos son servicios públicos y de carácter social. Por un lado la información; por el otro la seguridad».

El agente Eduardo López, este viernes tras la presentación de la nueva promoción de policías. / La Provincia

El proceso selectivo al que se presentó, junto al resto de los 44 agentes comenzó en 2022. Desde entonces, la espera ha sido muy larga. «Lo peor para cualquier opositor es la incertidumbre que se genera entre una prueba y otra. Las administraciones públicas deberían trabajar en pro de acortar más los plazos», señaló el recién estrenado policía. «Cuando veía a compañeros estudiando para otros cuerpos como Policía Nacional o Guardia Civil echaba en falta que ellos sí supieran cuándo iban a ser los exámenes».

Esa larga espera hizo que probara suerte en otros municipios, como Arrecife, en Lanzarote, donde estuvo trabajando desde el pasado mes de octubre hasta ahora. «Cada día que pasa, ser policía me gusta más». Saber que puede ayudar a solucionar los problemas de los ciudadanos es de lo que más le gusta. «Desde intervenir en cosas que parecen nimiedades, como retirar un vado de un garaje donde un vecino no puede salir de su casa, a casos más complejos como violencia de género o robos».

Algo similar le pasó a Noelia Matos. La vocación la llevó a estudiar Trabajo Social, «pero lo dejé y quise ir a por esto porque lo tenía claro, siempre me llamó la atención cuando veía a los policías en la calle».

La agente Noelia Matos, este viernes en la playa de Las Canteras. / La Provincia

Rodeada de familiares y amigos, apunta ya a qué quiere enfocarse. «Me gustaría estar en seguridad ciudadana, un área de tú a tú con la gente». Virna del Pino es otra de las pocas mujeres que a partir de ahora formará parte del cuerpo municipal de seguridad. De los 45 agentes, 13 son mujeres y 31 hombres. «Lo llevo en la sangre», afirma.

La agente Virna del Pino, en la plaza Saulo Torón. / La Provincia

Vinculada familiarmente desde pequeña a los cuerpos de seguridad del Estado, «a la tercera fue la vencida», añade al enumerar sus intentos para formar parte de uno de ellos.

«Queda un 20% de vacantes»

La alcaldesa, Carolina Darias, resaltó ayer durante la bienvenida a la nueva promoción de agentes que desde el año 2020 no se incorporaba a la institución ningún policía local. «Este proceso se inició en 2022 y por fin hemos podido concluir hoy -por ayer-. Ha sido un proceso arduo, no exento de dificultades». A partir de ahora los nuevos agentes inician un proceso de formación de cuatro meses en una academia especializada de la Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias, para incorporarse después a un periodo de prácticas de 1.100 horas dentro del cuerpo de seguridad municipal.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, destacó que con la incorporación de los 45 agentes «rozamos el 80% de efectivos, con lo que estaríamos en unos 550 o 600 policías». De esta manera, «en la escala básica habría aún un 20% de vacantes, pero estamos en las ratios de ciudades como la nuestra. De hecho, tras esta incorporación, estamos incluso por encima», añadió.

El Ayuntamiento continúa con la ampliación de la plantilla, que en los últimos cuatro años ha incorporado 111 nuevos policías locales. Un proceso que se suma al de los cinco nuevos inspectores, finalizado el año pasado, así como al de seis subinspectores que se encuentran en la fase final.