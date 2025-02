Tres jóvenes se enfrentan a un jurado popular por dejar morir a Sergio Aneiros, el hijo del presiente de la Casa de Galicia

Los tres jóvenes acusados de intervenir en la muerte violenta de Sergio Aneiros Bueno, miembro de la Banda de Gaitas de la Casa de Galicia e hijo del presidente de la entidad, se enfrentarán a un jurado popular por no auxiliarle a tiempo para que se recuperara de las lesiones. El juicio previsto para este lunes ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria se ha suspendido porque no es el órgano competente de enjuiciarles, ya que la acusación particular les atribuye a los tres la comisión de un delito de omisión del deber de socorro que solo puede tramitarse por un Tribunal del Jurado.

La magistrada Mónica Oliva dio la opción al letrado de la familia, José María Guerra Aguiar, de retirar la acusación por este ilícito para comenzar la vista oral. Sin embargo, este quiso mantenerlo para sentar en el banquillo a Irene L. R., la joven que presuntamente instigó la pelea y que se enfrenta a una multa económica, y para poder elevar hasta nueve años de cárcel su petición de pena para Luis Alejandro M. V., el acusado de propinar la patada en el estómago que habría matado a Aneiros el 24 de febrero de 2022 en las zonas comunes de un bloque residencial de La Minilla. También solicita tres años de cárcel para Aimar G. H. por presuntamente no auxiliar a la víctima y robar el móvil y el reloj inteligente que llevaba encima.

La causa volverá ahora al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canariapara pasarla a un Tribunal del Jurado, lo que puede prolongar la celebración de la vista oral por lo menos un año más. La veintena de testigos y peritos que estaban convocados tendrán que ser citados otra vez.

El fiscal no ve omisión de socorro

El fiscal Pedro Gimeno solo ve un delito de lesiones en concurso ideal con homicidio imprudente y un delito de robo con violencia, por lo que solicita penas más bajas para Luis Alejandro M. V., de siete años de prisión, y para Aimar G. H., de dos años. En su escrito de acusación considera que Irene L. R. no tuvo responsabilidad en la muerte de Aneiros, a pesar de los comentarios en tono de broma que supuestamente realizó en un vídeo mientras la víctima estaba inconsciente. Por el contrario, cree que se quedó al cuidado de la víctima y pidió ayuda cuando los dos varones se marcharon del lugar.

Las defensas de los acusados, ejercidas por los letrados Armando Martin Bueno, Ylenia González Pérez y María Rosa Díaz Bertrana, se mostraron conformes con el aplazamiento.

¿De qué se les acusa?

Tanto la Fiscalía como la acusación particular coinciden en la responsabilidad civil solicitada, que asciende a una indemnización de 96.427 euros por los daños morales causados a los padres del fallecido. La familia sostiene que Irene L. R. envió unos mensajes a su expareja, Sergio Aneiros, sobre las 19.15 horas del día de los hechos, en los que le pedía ayuda porque se iba a encontrar con su novio, Luis Alejandro M. V., y temía que pudiera agredirla porque estaba "muy mal del cráneo". Tres minutos después, según el escrito de acusación, se dirige a Aimar G. H., con el que mantenía relaciones sexuales grupales junto al otro acusado, para decirle: "Te enteraste va Sergio a atacarme".

Los dos varones se encaminaron a las inmediaciones de un inmueble de la calle Antonio María Manrique y, mientras Aimar se situaba detrás de un muro donde no podía ser visto, Luis Alejandro se encontró con su pareja y con Aneiros. Se apartaron a las zonas comunes "para hablar", según el escrito de la acusación particular, y, sin que se conozca el motivo, supuestamente le propinó al menos dos patadas, una en el costado izquierdo y otra "muy fuerte" en el abdomen que le hizo caer a un pequeño foso.

"Sergio se muere por una paliza de Ale", comentó una de las acusadas con un amigo

"A pesar de que el tiempo iba pasando y Sergio Aneiros no recobraba la conciencia, ninguno de los tres acusados solicitó algún tipo de ayuda o avisó a servicio de emergencia alguno, dedicándose Aimar a grabar con su móvil (19.44 horas) las comprobaciones que hacía Irene sobre si Sergio se encontraba con vida o no, mientras los tres hacían comentarios y bromas sobre la situación en la que se encontraban", recoge el escrito.

No fue hasta que los dos varones abandonaron el lugar que la joven subió a la acera y habló con una transeúnte que le aconsejó llamar a los servicios de emergencia. "Sergio se muere por una paliza de Ale", le informó en un mensaje a uno de sus amigos. Cuando los sanitarios llegaron, la víctima ya se encontraba en situación de parada respiratoria con ausencia de pulso. Los informes médicos certifican que su muerte se podía haber evitado si hubiese recibido asistencia sanitaria en los 60 minutos siguientes a recibir las lesiones.