Cucarachas en la paella, vómitos y Navidad en agosto: la insólita crítica a un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria

En Tripadvisorhay reseñas para todos los gustos, algunas tan insólitas que cuesta creerlas. No porque exageren o tergiversen la realidad, sino porque describen situaciones tan surrealistas que desafían el sentido común y las expectativas más básicas de un restaurante. Sin embargo, la realidad no es más que una sucesión de sorpresas.

Un cliente decidió compartir su experiencia en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria, y lo que cuenta no tiene desperdicio: suciedad extrema, cucarachas muertas en el suelo, decoración navideña fuera de temporada y una paella con sorpresa.

"Fui a comer en familia porque desde fuera parece agradable", cuenta el usuario, pero la ilusión duró poco. "El lugar es sucio, lleno de ácaros y cucarachas muertas en el suelo, con muy poca higiene". Hasta ahí, uno podría pensar que es solo un sitio descuidado, pero el desinterés por la realidad del lugar no quedaba ahí. "La decoración navideña llena de ácaros en pleno agosto".

Falta de limpieza

Si el ambiente ya dejaba que desear, la visita a los baños no mejoró la situación: "No pisar los baños o pillas una enfermedad seguro de lo sucios que están". Y eso que ni siquiera hemos llegado a la comida. Los hay exagerados, pero pocos detalles revelan más sobre un local que el estado de sus baños.

Los platos no consiguieron redimir la experiencia. "La comida es pésima, de mala calidad y mal cocinada, aceitosa", señala el cliente, con especial mención a la paella, que describió como "puro Avecrem y caldosa". Pero lo peor estaba por venir: "Cuando estábamos terminando de comer, nos dimos cuenta de que había una cucaracha en la paella. Terrible".

El postre tampoco salvó la situación. La tarta de chocolate, que no era barata, resultó ser un 'engaño': "No era de chocolate, era un tiramisú que sabía a leche cortada. La niña vomitó".

El servicio, a la altura del restaurante

Para coronar la experiencia, el trato del personal no ayudó demasiado. "El personal, apático: la camarera se olvidó los postres, se lo reclamé a otra y me dijo que ella acababa de entrar, que no era su responsabilidad". Y si la falta de coordinación ya parecía grave, la comunicación entre el equipo no mejoró la situación: "Llamamos a los camareros varias veces y ellos discutiendo entre sí, dando gritos, y no nos hicieron ni caso".

Cuando llegó el momento de pagar, la paciencia del cliente ya estaba en mínimos históricos: "Veinte minutos esperando la cuenta. Si lo pienso antes, me voy". Y el remate: "Una auténtica vergüenza los precios tan altos para la porquería de comida y el peor servicio".

El cliente acompañó su reseña con una serie de fotografías que respaldaban su denuncia: una pequeña cucaracha en el plato de paella, cubiertos y vasos visiblemente sucios, y varios insectos muertos en el suelo.