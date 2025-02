Desahucios en el Puerto de Las Palmas: los afectados impungarán judicialmente la ordenanza del Muelle Deportivo

Alexis Bethencourt es otro de los abogados que está asesorando a las personas que residen en barcos atracados en el muelle y representa a una familia que fue estafada y vive en un velero semihundido que no ha recibido aún la carta de la Autoridad Portuaria.

A quienes se le han acercado para consultar la situación, les ha explicado que además de los pasos administrativos y judiciales que puedan adoptarse, la última de las estrategias es la del «barco del Chanquete», refiéndose a una serie televisiva de la década de los 80, Verano Azul, en la que un grupo de amigos impidió que se llevaran el barco de un amigo evitando que la embarcación estuviera vacía.

Mientras haya una persona dentro del barco, la Autoridad Portuaria no puede proceder a su remolque, afirma el letrado que añade que esta medida es igual de efectiva si hay un animal, basándose en la nueva Ley de Bienestar Animal. «No pueden moverlo si hay alguien porque es una operación muy delicada y si durante el traslado el barco naufraga, la marina es la responsable civil y los operarios, la penal, o, incluso, ambos».

No obstante, Bethencourt considera que la situación no llegará a esos extremos porque «hay serias dudas sobre la legalidad de esta ordenanza, que nunca le puede a una ley estatal porque rompe con la jerarquía de las leyes y no hay una norma superior que prohíba que se pueda vivir en un barco en un muelle deportivo».