Juristas, académicos y familiares despiden con un homenaje público al fiscal Luis del Río

La Fiscalía de Canarias rindió homenaje al fiscal grancanario, Luis del Río, recientemente fallecido, en el antiguo Palacio de Justicia. Un homenaje de carácter público en el que sus compañeros magistrados, juristas, académicos, familiares y amigos le dedicaron palabras de gratitud y reconocimiento, en el que se resaltó, sobre todo, su compromiso y entrega. La Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, destacó su cercanía, su lucha contra la corrupción durante 15 años y la capacidad para establecer puentes con cualquier colectivo. "Conoció la Administración de Justicia empezando desde muy abajo, y eso era algo que se notaba en cualquier actuación, tanto personal como profesional". Persona comprometida "con la institución y con los más débiles", era un fiscal "de los pies a la cabeza", añadió.

Farnés resaltó que fue de los primeros fiscales anticorrupción que inició este camino en la provincia de Las Palmas, "en un momento donde no era tan fácil como ahora, y donde no se estaba acostumbrado a este tipo de investigaciones". La que fuera también Fiscal delegada de Santa Cruz de Tenerife, destacó que "ha habido un antes y un después" a sus investigaciones, como en los casos Eólico, Faycán, Icfem, Obiang o Unión, que fueron mencionados como ejemplos de su trayectoria.

La sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se llenó de amigos que quisieron arropar a la familia en esta despedida, principalmente a su esposa Matilde García y a su hija Dacia del Río. El primero en tomar la palabra fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo, que habló en nombre de los jueces y magistrados. "Ha dejado una huella indeleble en todos los que tuvimos el honor de conocerlo y de trabajar con él". Resaltó que desde joven demostró una "vocación inquebrantable" por la Justicia, además de haber sido "un ejemplo de dedicación con el servicio público".

Otra de las personas que quiso dedicarle unas palabras fue la actual vocal del Consejo General del Poder Judicial, Inés Herreros, quien subrayó de él que "es un hombre del que su tierra tiene que sentirse tremendamente orgullosa" por haber trabajado siempre por la universalización de los derechos humanos. "Ha sido un jurista como probablemente no vayamos a tener en mucho tiempo", y añadió que deja "un gran legado" con el trabajo realizado durante años.

Pero no solo personalidades del ámbito jurídico, el rector de la ULPGC, Luis Serra, destacó durante su intervención los méritos académicos y científicos del fiscal Luis del Río, así como la entrega con la que se dedicaba a su trabajo. Serra compartió como ejemplo de esa entrega que durante su penúltimo ingreso en el hospital "pidió el alta voluntaria para ir a las revisiones de exámenes de sus alumnos".

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Rafael Massieu, se refirió a él como un "hombre de mérito". Ecuánime, humano, y quien tenía en cuenta "todas las circunstancias que rodeaban a la persona enjuiciada", algo que Massieu resaltó "no es demasiado común".

Pero el momento más emotivo del homenaje tuvo lugar con las palabras que le dedicó su hermano Carlos del Río. "Luis no asistía como testigo impertérrito ante la injusticia que veía en el mundo, sino que trataba de enmendarla". Agradecido por las muestras de cariño desde que se conoció su fallecimiento, recordó las palabras que el fiscal le hizo saber a su familia sobre su enfermedad. "Si al final acaba con mi vida, he sido tan afortunado y feliz con mi familia, mi trabajo y con la vida que he tenido, que la doy por bien empleada, que si pudiera elegir volver a vivirla, y para ello tuviera que volver a pagar el precio de irme tan pronto, sin dudar lo pagaría de nuevo".

Su sentido discurso levantó el aplauso de toda la sala y las lágrimas de sus más allegados. Tas su intervención, se dio paso a un video que recogía varios momentos importantes de su vida personal y profesional, musicalizado con una de las canciones de su grupo favorito, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin. Poemas, música y reconocimiento, en el último adiós a uno de los juristas más respetado de las Islas.