Raquel Alemán Frigolet llena con su voz el Paraninfo de la ULPGC

Con sus cuerdas vocales y micrófono en mano, Raquel Alemán Frigolet entonó el himno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para colocar el cierre al acto de toma de posesión del rector, que tuvo lugar el pasado 28 de enero. Además de formar parte de la comunidad estudiantil, Alemán estuvo en el coro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria durante 11 años, gracias a la cual pudo participar en varios musicales e incluso en la ópera.

"Formar parte de la Universidad y que cuenten conmigo para estas cosas significa mucho, me parece gratificante", asegura la estudiante. Aunque explica que no tiene intención de ser cantante profesional, considera que esta fue una muy buena oportunidad para ganar experiencia y hacer lo que le gusta acogida por un público que la llenó de felicitaciones por la "calidez" de su interpretación.

Una semana y media de ensayo

La canción fue compuesta con motivo del 35 aniversario de la ULPGC por tres docentes de la institución: Cristina Martín, Alicia Llarena y Óliver Curbelo. El último de ellos es profesor de Raquel Alemán en la asignatura Taller de actividades musicales para el desarrollo de la creatividad, donde han realizado varias dinámicas interactivas como cantar y tocar instrumentos en la cafetería universitaria para observar las reacciones de la gente.

Aunque ya acumula experiencia, para Raquel Alemán fue una sorpresa cuando su profesor le propuso ser la encargada de cantar el himno, y es que no lo supo hasta una semana y media antes de la celebración del evento. De hecho, tal y como cuenta Alemán, apenas ensayó una vez en el Paraninfo el mismo día de la actuación. Por eso, para tener la pieza a punto para el día indicado, se dedicó a escuchar y memorizar la letra durante los días previos mientras practicaba cantándola tanto en alto como en su cabeza.

Podría decirse que el canto le viene de familia, dado que su madre forma parte del coro de la universidad, Schola Cantorum, y fue quien decidió apuntar a su hija a las pruebas para de la Orquesta Filarmónica cuando vio que disfrutaba cantando. En este sentido, Alemán rememora que su madre a veces le cuenta que ya de bebé, antes de saber hablar, solía tararear canciones. Además, no faltan las reuniones familiares en que se animan a entonar juntas un par de temas.

El canto está en la familia

Raquel Alemán estuvo en el coro desde los siete hasta los 18 años. En ese momento tomó la decisión de dejar la agrupación, aunque disfrutaba mucho en los ensayos y le tiene mucho aprecio a la directora, porque requería de un tiempo que se interponía con sus estudios. Actualmente está cursando el tercer año del Grado en Educación Infantil, pero antes de ello realizó el bachillerato artístico, un ciclo de animación sociocultural y turística y otro ciclo en educación infantil que le hizo dar el paso a la formación universitaria.

En un principio no tenía pensado estudiar en la ULPGC, ya que rechaza la "mentalidad de que hay que ir sí o sí a la universidad". No obstante, después de unos años formándose en su vocación, se alegra de haber tomado este camino y siente que está siendo una experiencia muy satisfactoria.

Una formación variada

Se enamoró de la educación infantil ya cuando realizaba el ciclo de animación, y se siente muy cómoda trabajando con niñas y niños para escuchar sus imaginativas ocurrencias. "En las prácticas del año pasado, en el Día de la No Violencia, la profesora contó un cuento en el que se reían de una niña y debatimos por qué eso era violencia y estaba mal. La profesora preguntó qué es una persona violenta y una niña dijo que una persona que toca el violín", relata con una sonrisa.

Actualmente solo canta en su casa, pero valora mucho la etapa de su infancia en que pudo nutrirse del coro, recordándola como "muy enriquecedora". Tal y como cuenta, le gustaba especialmente estar rodeada de gente a la que le gusta hacer lo mismo, puediendo aprender de ellas y ellos.

Entre las actividades del coro había conciertos, musicales e incluso tuvo la oportunidad de participar en óperas, en las que recuerda divertirse mucho con la preparación previa. "No es solo cantar sino también actuar", explica. Complementariamente, sus integrantes recibían formación práctica para colocar la boca y entonar correctamente, así como solfeo y teoría musical.

Cantar para liberarse

Raquel Alemán valora el canto no solo por lo que puede significar para un público, sino también para ella misma: "Es poder sacar los sentimientos que tengo dentro y soltarme porque a través de la música puedes expresar lo que quieras. Me emociona mucho, es una liberación". Una de las canciones que atesora es Stand Up de Cynthia Erivo, no solo por su voz sino también por lo que expresa con la letra.

Explica que le gusta especialmente el inglés, por lo que su intención es enseñarlo. En esta ocasión, su voz resonó en español y, según cuenta riendo, su madre compartió los vídeos "quinientas mil veces". Sin embargo, como está acostumbrada a participar en distintos eventos con el instituto, la universidad y la Orquesta Filarmónica, nunca se sabe cuándo podrá volver a escucharse su voz en un escenario.

