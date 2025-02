¿Cuándo cerrará el Centro Insular de Deportes?

El cierre del Centro Insular de Deportes, en Las Palmas de Gran Canaria, está previsto para finales de marzo con el objetivo de llevar a cabo la reforma de las infraestructuras. Pero antes es necesario llegar a un acuerdo sobre el futuro de los 22 técnicos deportivos que desempeñan su labor en el gimnasio. Por ello, la representación sindical de los empleados, el Cabildo de Gran Canaria y la empresa Clece mantuvieron este viernes la segunda reunión de la mesa de negociaciones abierta en noviembre. Aunque en un principio se había llegado a un consenso para un ERTE, ahora las partes buscan una reubicación en otros centros deportivos como el Martín Freire.

Los trabajadores buscaban un ERTE que cubriera los dos años que previsiblemente durarán las obras. Sin embargo, al ser empleados de una empresa externa que ha prestado sus servicios con un contrato caducado desde 2018, las posibilidades son pocas. "No se está viendo la posibilidad del ERTE precisamente por no haber contrato y por mucho que el consejero y la empresa han mostrado voluntad, no se puede hacer legalmente", explica el representante de los trabajadores, Joao Gonzaga. "Estamos intentando poner en orden y al día una organización que tiene algunos contratos en nulidad, y bueno, me ha tocado a mí esta situación, que es un poco desagradable y me tiene apenado porque esto afecta a personas", afirma el consejero de Deportes, Aridany Romero.

Traslado a otras instalaciones

La solución más factible será la reordenación de la plantilla en otros centros como el Martín Freire, que está previsto que incremente sus dotaciones, por lo que será necesario reforzar la plantilla. Las partes se han citado nuevamente el 7 de marzo para continuar con las negociaciones. Por su parte, los trabajadores también luchan por una garantía de que podrán volver a sus puestos tras la reapertura: "Estudiamos la forma de tener un documento firmado para respaldar que cuando se termine la obra se pueda adjudicar primero a los trabajadores que llevan tiempo".

Tanto el Cabildo como los empleados reconocen que las soluciones "son complicadas" debido al estado de nulidad del contrato. A lo largo de estos meses algunos trabajadores han aceptado las indemnizaciones y se han marchado de la empresa y también se han llevado a cabo despidos. Ante la reducción de personal desde octubre del año pasado los servicios se han reducido ante el inevitable cierre del centro.

Adjudicación de la obra

La obra se adjudicó este jueves a Construplan. La empresa se encargará del proyecto que contempla actuaciones que incluyen desde la renovación de la cubierta, a la mejora de la pista deportiva y las gradas, así como una actualización de los vestuarios y zonas de servicio. También se trabajará en la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética. Todo ello por 18.373.809 de euros, con los que se espera mejorar los servicios para deportistas y usuarios.

