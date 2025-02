Auto de mala fe: el motor de la persecución

A pesar de que muchos aún perciben a los judíos como una comunidad foránea, su presencia en Canarias se remonta a la época de la Conquista, cuando los primeros llegaron al archipiélago desde la Península. Muchos eran criptojudíos, es decir, aunque oficialmente se habían convertidos al cristianismo, en secreto continuaban practicando su fe. Otros, en cambio, mantuvieron abiertamente sus tradiciones hasta que fueron prohibidas en 1492.

La mayoría provenía de Castilla y Portugal, a donde habían partido tras el Edicto de Granada, promulgado por los Reyes Católicos, que ordenaba su expulsión. Sin embargo, su estancia en Portugal fue breve, ya que en 1496 el rey Manuel I decretó la conversión forzosa o el exilio, lo que obligó a muchos a huir nuevamente. Esta vez, su destino fueron las Azores, Madeira y, finalmente, Canarias, donde se establecieron principalmente en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Una vez en el archipiélago, intentaron rehacer sus vidas lejos de la Inquisición, y cuando esta estableció un tribunal en 1504, muchos buscaron refugio en zonas rurales, donde el control era menor.

Debido a que la tolerancia en las islas era mayor que en la Península, pudieron establecerse y prosperar en distintas actividades económicas, lo que les permitió consolidarse como una clase comercial influyente desde finales del siglo XV. Como resultado, a principios del siglo siguiente, aproximadamente un 10% de la población insular, unas ochocientas personas, pertenecía a esta minoría religiosa. Sus ocupaciones abarcaban desde la artesanía y la agricultura hasta la medicina, la tintorería y la zapatería; algunos incluso eran hacendados con esclavos a su servicio. Otros lograron acceder a posiciones de poder y para la década de 1520, la mayoría de los cargos públicos de Gran Canaria estaban en manos de descendientes de judeoconversos.

Sin embargo, esta tolerancia no tardó en desmoronarse. Tras la muerte del inquisidor Bartolomé López Tribaldo, canónigo de la catedral, comenzó la era de Martín Ximénez, quien desató una implacable persecución contra los judaizantes. La Inquisición, cada vez más vigilante, se nutría de las denuncias de vecinos dispuestos a señalar cualquier indicio de prácticas prohibidas. Vestir ropas limpias los sábados, encender velas en sus hogares los viernes por la tarde o abstenerse de comer cerdo y pescado sin escamas bastaba para ser detenido.

Como consecuencia, en febrero de 1526, una fastuosa comitiva desfiló por las calles de Las Palmas. A lomos de caballos y al son de trompetas y tambores, se proclamó en las plazas que el Inquisidor Apostólico del Obispado de Canarias, Martín Ximénez, celebraría un auto público de fe el día 24 de aquel mes. El evento se anunciaba como una ceremonia de devoción, exaltación y glorificación de la Santa Fe Católica.

La procesión contó con la presencia de algunos nobles conquistadores de la isla, investidos como familiares o humildes servidores del Santo Oficio, un título codiciado que confería prestigio y distinción, pues obtenerlo requería pruebas de limpieza de sangre, un requisito que no todos podían cumplir.

El auto de fe condenó a la hoguera a ocho criptojudíos, previamente despojados de todos sus bienes. Entre ellos se hallaba un matrimonio portugués asentado en La Palma, cuyo hijo fue sometido a un tormento extraordinario y expuesto al escarnio público, acusado de perjurio e intento de fuga de la cárcel.

Los otros sentenciados fueron Alonso Yánez, labrador originario de Villaviciosa y vecino de Tenerife; Alonso y Constanza de la Garza, de La Palma; Maestre Diego de Valera, cirujano residente en Las Palmas, e incluso el propio verdugo de la ciudad, Pedro González, de origen abulense.

Junto a ellos, otros diez reos, ataviados con sambenito y coroza, se reconciliaron con la fe católica. Eran Juan Castellano, labrador genovés condenado por herejía, así como cuatro acusados de practicar en secreto la ley mosaica: los palmeros Duarte González, zapatero, y Ana González; el portugués Héctor Méndez y el curtidor sevillano Hernán Rodríguez. Además, cinco esclavos moriscos de Las Palmas fueron sentenciados por perseverar en la fe islámica.

También figuraban Fernando Jayán, herrador de La Palma, procesado por blasfemia, y Alonso Hernández, notario eclesiástico y contador de la Casa de Cuentas del Cabildo. Este último, oriundo de Sevilla, sufrió la confiscación de la mitad de sus bienes, el destierro de la isla y la humillación de ser exhibido por las calles a lomos de un asno, con mordaza y coroza.

El auto de fe se celebró en la Plaza de Santa Ana con una solemnidad imponente. Un sermón encendido advirtió a la multitud presente sobre los peligros de la herejía y la impiedad, preparando el terreno para la lectura de las sentencias. Finalmente, los ocho condenados fueron entregados a la justicia ordinaria, pues la Inquisición, en un gesto de aparente misericordia, delegaba en ella la ejecución de las penas de muerte.

A continuación, los condenados fueron conducidos hacia la puerta sur de la ciudad, donde, al otro lado de la muralla, aguardaban las piras. Aquel lugar, que desde entonces sería conocido como la Plaza o Campo del Quemadero, corresponde hoy a la Placetilla de Nuestra Señora de los Reyes. Allí se les brindó una última oportunidad para salvarse de las llamas, pero al negarse a abjurar de su fe, las hogueras fueron encendidas. La ejecución fue certificada por el escribano de la guerra, quien dejó constancia en un acta de que los cuerpos de los reos habían sido reducidos a cenizas. Durante toda la jornada, las campanas de la catedral repicaron a intervalos, advirtiendo a los relapsos del funesto destino que aguardaba a los impíos.

Los espectadores, complacidos, regresaron a sus hogares con la certeza de haber presenciado la eliminación de los deicidas mediante un sacrificio expiatorio ofrecido para mayor gloria del Altísimo. Para los partidarios de la Inquisición, este macabro espectáculo, inédito en Canarias, no sólo fue un deleite, sino también una prueba irrefutable de la implacable eficacia del Santo Oficio. Se confiaba en que semejantes castigos sirvieran de escarmiento y contuvieran la impiedad, la blasfemia, la herejía y la inmoralidad pública, garantizando así la pureza de la fe en el archipiélago.

Pero el fuego tan sólo consumió cuerpos, no almas. Pues entre las miradas impasibles de la multitud había quienes no murmuraban plegarias en latín sino en hebreo: la fe de Moisés no había sido extirpada del todo. Aquel castigo público, aquel escarmiento orquestado con pompa y horror, no hizo sino arraigar más hondo una devoción que, desde entonces, se volvería aún más clandestina.

Mientras los judeoconversos que presenciaron en silencio aquel espectáculo dantesco comprendieron que debían transgredir públicamente la fe de sus antepasados para que su fidelidad al cristianismo no fuera puesta en duda, los criptojudíos hicieron justo lo contrario: ocultarla como un tesoro, hasta el punto de que nadie, ni siquiera sus antiguos correligionarios, pudiera reconocerla.

Por ello, la mayoría optó por emigrar al Nuevo Mundo, donde no volverían a cometer descuidos ni mostrarían señales que los delataran. Bajo el velo de la conversión forzada, tras nombres cristianos y rezos impostados, la tradición prohibida seguiría latiendo, perpetuándose en susurros y memorias veladas que los inquisidores jamás lograrían descifrar.

Así, los cancerberos del Santo Oficio creyeron haber triunfado, convencidos de que la herejía judaizante había sido erradicada del archipiélago, ignorando que en los rincones oscuros de las casas, en la intimidad de los hogares, el judaísmo persistía en el tenue fulgor de una vela encendida cada viernes o en el aroma de una comida sabatina. De ese modo, la fe mosaica sobrevivió en el murmullo de los rezos y en la transmisión secreta de una tradición que se negaba a desaparecer en las islas.

El exilio y la persecución forjaron el espíritu de los judíos canarios. Podían borrar sus nombres, aniquilar sus cuerpos, pero su fe persistiría, oculta a los ojos de los gentiles, pero viva en el corazón de quienes jamás la olvidarían.

