Elena Bordón, candidata a Reina: "Me gustaría que en la gala vean a una mujer empoderada, fuerte y con garras"

¿Por qué hizo el casting para ser candidata a Reina?

Una amiga que siempre creyó en mí me dijo que había un casting abierto y me presenté para vivir la experiencia. Sinceramente, no pensé que fuera a ser la elegida porque se presentaron 230 chicas. Ha sido todo un sueño porque ha sido de manera imprevista, pero lo estoy viviendo todavía con más ilusión.

¿Su amiga sabía que quería ser Reina del Carnaval?

Yo soy muy carnavalera, llevo desde los tres años metida en el mundo del Carnaval tanto en murgas infantiles como adultas y he fundado también colectivos. Entonces, sí, alguna vez entre broma y broma había dicho que quería ser candidata de reina, pero sinceramente era un sueño que lo veía muy alejado.

¿En qué murgas ha estado?

En mis últimos años he estado en la murga Las Inquietas de Agüimes, que solo participamos en el municipio, pero siempre he estado unida a muchos colectivos diferentes. He estado de mascota de murgas infantiles o tocando platillos en la murga de mi padre porque me viene de familia. También durante unos años fundé una murga infantil y murgas adultas, entonces para mí es un sueño llegar a ser candidata a Reina y ojalá llegar a ser Reina.

Elena Bordón, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / Juan Carlos Castro

¿Qué Murgas ha fundado?

He fundado dos murgas infantiles Los Lagartitos y Los Invencibles.

Ha estado casi toda su vida involucrada en las murgas...

Las murgas es una forma de vida, para mí el Carnaval en sí no es el mes de febrero sino todo el año. Todo el año estás esperando a que llegue febrero y lo vives de esa manera. Yo no voy a disfrutar solo el día de la gala, sino que ya estoy disfrutando todo el proceso. Todos los preparativos para mí son igual de importantes que el día de la gala.

¿Es muy diferente el mundo murguero al de las Reinas?

Yo este año quería un año sabático porque el mundo murguero me apasiona, pero es verdad que tantos años te llega a cansar y más cuando estás metida muy a fondo en el mundo. Pero esta experiencia, quieras o no, es una vez en la vida y hay que disfrutarla al máximo y lo estoy intentando hacer de la mejor manera posible.

Es usted profesora de primaria, ¿sus alumnos la están apoyando?

Ellos son parte de mi vida, yo llevo cuatro años siendo la profesora del mismo grupo de alumnos, así que ellos lo están viviendo con más ilusión que yo. Ellos me dicen, que en casa me van a hacer pancartas y me van a animar. Tengo mucha ilusión porque al final creo que el mundo de las reinas quizás está un poco estereotipado de modelos, actrices, personas famosas, influencers y que una maestra rompa esos estereotipos a mí me encanta.

¿Para usted cuál es la esencia de la gala de la Reina?

Para mí la gala de la Reina tiene que ser un reflejo de empoderamiento, entonces romper estereotipos es lo ideal. A mí me gustaría que en la gala vean reflejado en mí a una mujer empoderada, una mujer fuerte, una mujer con garras. Si logro que las niñas vean que los sueños se pueden cumplir, para mí yo ya he ganado.

¿Qué nos puede contar de su fantasía?

Si tuviera que decir algo de mi fantasía es que es diferente y eso es lo que me gusta de ella. Lo que te decía, no tenemos que estereotipar la gala de la Reina y yo creo que cada vez hay que innovar. Sin ninguna duda, Alberto está innovando conmigo, eso es un riesgo, pero me gusta vivir el riesgo. Puede gustar mucho o no puede gustar nada, así que ojalá que les guste la fantasía a todas las personas que la vean.

¿Cree que el público se sorprenderá al verla?

Yo creo que sí, creo que el público cuando me vea por lo menos se va a quedar mirando fijamente el traje. Les puede gustar más o les puede gustar menos, pero Hokkaido dará mucho de que hablar.

¿Cómo se está preparando para el gran día?

Yo siempre he estado vinculada al mundo del deporte y los últimos años práctico CrossFit. Estoy trabajando mucho arrastrando el trineo con los tacones puestos en el centro donde entreno. Esa es mi manera de entrenar porque yo creo que no es solo llevar el traje sino también lucirlo para intentar que esos 200 kilos los pueda lucir con la mayor de las sonrisas y que no parezca que esté sufriendo.

También practicaba balonmano...

Estuve más de 15 años jugando al balonmano es el deporte que me inculcó mi padre y lo dejé en el año de la COVID. Para mí el balonmano ha significado mucho en mi vida, muchas personas me dicen que me ha quitado porque realmente hasta los 23 años estuve jugando y yo no sabía lo que eran las noches de fiesta, pero creo que me ha dado mucho más de lo que me ha quitado. Me ha dado familia, amistad y ciertos valores como el trabajo en equipo que creo que son fundamentales para nuestro día a día.