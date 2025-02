La Justicia absuelve a un empresario canario de CBD acusado de tráfico de drogas

El Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha absuelto a un empresario que fue acusado de cometer un delito de narcotráfico después de que la policía encontrara hachís y aceite de cannabis en el interior de su vehículo durante un patrullaje rutinario en el barrio de Las Torres en noviembre de 2021. La sentencia determina que la sustancia intervenida no es una droga y reconoce que el encausado, lejos de intentar venderla, la iba a destinar al tratamiento de una patología diagnosticada y a la promoción de productos de CBD para una empresa especializada.

La Fiscalía formuló su escrito de acusación contra el vecino de la capital grancanaria al considerar que cometió un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud, por lo que pidió una pena de dos años y seis meses de cárcel con una multa económica de 3.320 euros. La defensa, ejercida por el letrado Tommaso Garzia, manifestó su total disconformidad y solicitó la libre absolución de su patrocinado.

El fallo, emitido el 13 de febrero, determina que el acusado se hallaba estacionado el tres de noviembre de 2021, sobre las 19.40 horas, en su vehículo en la Avenida República de Nicaragua. En ese momento, unos agentes de la Policía Nacional que prestaban servicio en la zona se aproximaron a donde estaba y le pidieron que saliera, ya que habían observado a un amigo suyo intentando ocultar algo.

Tras una inspección en el coche, hallaron una mochila que contenía en su interior ocho bolsas de cierre hermético con un total de 328 gramos de hachís y aceite de cannabis. La sentencia recoge que "de ninguna de estas sustancias se ha podido saber, pese a la solicitud previa del acusado, los índices de THC y de CBD de cada una de ellas".

El encausado adquirió estos artículos a una empresa de Barcelona por 813 euros y aportó un certificado médico del 21 de marzo de 2022 que indica que sufre una patología de dermatitis atópica y rinitis susceptible de ser tratada con cannabis medicinal y derivados.

Explicó a los agentes que era representante de un negocio de CBD, por lo que llevaba muestras para ofrecerlas y tenía otros productos en el vehículo con este componente, como perfumes para mascotas o aceite. Desde el primer momento, manifestó que lo que tenía era resina de CBD disecada con nulo contenido de tetrahidrocannabinol (THC). En este sentido, la jefa del servicio de sanidad confirmó que al principio pensaron que el contenido de la mochila era cannabis porque tenía cogollos, pero al analizarlo con más detalle resultó que se habían confundido y era resina coloreada.

"En este caso no es que los agentes presenciaran ningún acto de intercambio de droga por dinero entre el acusado y una tercera persona. La acusación se basa en la tenencia por parte del acusado de una sustancia que resultó ser resina de cannabis", señala el magistrado Mariano López Molina. La Fiscalía sostiene que, teniendo en cuenta la cantidad incautada, debe inferirse que la misma estaba preordenada al tráfico, a lo que suma que un compañero del acusado se puso nervioso con motivo del registro.

La sentencia considera que "no se han podido identificar indicios suficientes de la actividad delictiva atribuida al acusado, salvo meras sospechas". El único dato que para el juez apoya la condena es que el acusado fue interceptado con una cantidad considerable de resina de cannabis, lo que "no es suficiente para declarar el destino al tráfico de lo aprehendido". La resolución es susceptible de recurso de apelación ante el mismo juzgado, cuyo conocimiento corresponde a la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El fallo tiene en cuenta que el hachís no estaba preparado para su venta a los consumidores finales, sino que se encontraba en distintas bolsas termoselladas y no se intervino instrumento alguno para el corte o la distribución. Por otra parte, no se le incautó dinero ni otros efectos asociados al tráfico, lo cual "sería compatible con la versión ofrecida por el acusado sobre que había comprado dichas sustancias en el marco de su actividad como representante de la entidad de CBD, además de usar la misma para tratar dolencias físicas".

"Por el modo y forma en que el material estaba colocado en la mochila aprehendida al acusado, según lo que vieron los agentes que intervienen en los hechos, es perfectamente verosímil con un material derivado del cannabis que fue enviado por correo al acusado proveniente de una entidad dedicada a dicha actividad", afirma la resolución judicial.

Un "supuesto fronterizo"

Para el magistrado "no deja de ser un supuesto fronterizo" porque, de dedicarse al tráfico de sustancias estupefacientes, "puede ser un pernicioso mensaje de la posibilidad de sortear el reproche penal alegando el autoconsumo y no sobrepasar en exceso ciertas cantidades", mientras que si se tratara de un simple consumidor "implicaría la imposición de una pena no prevista para esta conducta". Por tanto, decide guiarse por el principio de favorecer al acusado en caso de duda sobre la comisión de un delito.

La sentencia también recrimina al área de Sanidad y Política Social de Las Palmas por no acogerse a la fórmula de Naciones Unidas para definir cuándo una sustancia es psicoactiva según la relación entre los principales cannabinoides: el THC, el CBN y el CDB.

El magistrado echa en falta el informe solicitado por la defensa y denegado por dicha área, pero concluye que "no concurren indicios suficientes de criminalidad por carecer de psicoactividad mínima las sustancias aprehendidas".

