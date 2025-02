Kiara Hermida, candidata a Reina: "Muchísima gente pensaba que no podía con todo, pero aquí estoy demostrando que sí"

¿Por qué se presenta en busca de la corona de Reina del Carnaval?

A mí siempre me ha encantado estar encima de un escenario, bailar y todo lo que sea estar frente a un público y actuar. Yo desde que era muy pequeña siempre veía la gala de la Reina y me ponía en mi casa a bailar y a imitarla y cuando tenía nueve años me presenté a un casting pero no me escogieron. Igualmente, yo tenía esa ilusión y fue mi espinita clavada que me convenció de que cuando fuera mayor volvería a presentarme. Esta vez a mi madre le salió una publicidad de que había un casting para candidata Reina del Carnaval y me lo pasó. Entonces, pasé por un casting que fue bastante largo porque duró un mes porque hubo muchas votaciones y había como varias fases, estaba la fase principal que éramos 37 aspirantes y de ahí cogían como a 15 y luego elegían a las ocho que más votos tuviesen.

¿Y salió elegida?

Después de ahí esas ocho finalistas tenían que hacer como tres vídeos respondiendo varias preguntas y después de ahí hacíamos una gala en Tamaraceite. Al final salió otra compañera, pero por motivos personales, tuvo que hacer una renuncia y salí yo como primera finalista.

¿Sintió ilusión al conocer la noticia?

Sí, igualmente yo desde que estaba haciendo el casting tenía como una sensación o una intuición de estar en el Parque Santa Catalina.

¿Su entorno le ha apoyado?

Sí, hay mucha gente que piensa que no voy a poder con todo porque sí que es verdad que estoy metida en muchísimas cosas tengo la universidad, que también soy delegada de mi clase, los entrenamientos de gimnasia rítmica, que como compito a nivel nacional también requiere una gran disciplina y también entreno a las niñas en el mismo club. Por otra parte, los ensayos de la gala y probarse las cosas requieren muchísimo tiempo y muchísima gente pensaba que no podía con todo, pero aquí estoy demostrando que sí.

¿Se pensó dos veces presentarse?

Hay veces que lo he pensado y sobre todo cuando las personas me lo decían, pero una vez que yo lo pienso, me dije que yo puedo con todo, aunque es verdad que hay veces que tú realmente no puedes con todo. Pero es que realmente lo quería hacer para demostrar que sí podía porque este es mi sueño y era este año o nunca lo tenía muy claro, además el tema son los Juegos Olímpicos y yo decía es que este es mi momento porque el deporte es a lo que yo me quiero dedicar. Yo tenía claro que tenía que ser este año y prefería coger esta oportunidad y retrasar alguna de otras cosas que se me vengan porque para mí está siendo una experiencia única, estoy conociendo a muchísimas personas maravillosas por el camino y no me arrepiento de nada. Igualmente creo que puedo con todo porque tiene un trabajo diario y me lo estoy currando.

¿Ser deportista cree que le va a ayudar a cargar con la fantasía?

Sí, hago entrenamientos específicos para cargar el traje, pero realmente yo ya tengo un trabajo detrás no empiezo de cero, porque gracias a todos estos años tengo fuerza para cargar con mucho peso.

¿Cómo se interesó en el deporte?

Desde pequeña siempre he sido una niña muy inquieta y siempre tenía que hacer muchísimas cosas como has podido observar. Mis padres siempre me tenían apuntada en todos los deportes, o sea, de lunes a viernes estaba como en cinco deportes. Pero sí que es verdad que me encantaba muchísimo el baile y yo sabía que mi deporte tenía que ser algo relacionado con el baile y además yo tenía muchísima flexibilidad. Entonces a los nueve años fue cuando me apunté a gimnasia rítmica y una vez que entré me enamoré y empecé a competir nacionalmente y cuando empecé a competir en campeonatos de España fue cuando me quedé solo en gimnasia.

¿Y cree que la gimnasia rítmica le ha dado valores que puede transmitir en el Carnaval?

Sin duda. La gimnasia rítmica te enseña mucho a expresar, a controlar tu cuerpo y también la mente. O sea, gracias a la gimnasia rítmica me siento mucho más fuerte psicológicamente para yo estar en un escenario y estar muchísimo más concentrada. Al final, en la gimnasia rítmica es importante expresar lo que quieres decir con palabras pero con el cuerpo. Cada baile cuenta una historia, gracias a eso puedo contar una historia pero sin palabras simplemente con los gestos y eso se va a notar el día de la gala muchísimo. Y también la creatividad, porque como entrenadora me ha enseñado a tener muchísima creatividad y pensar los bailes de una manera diferente, escuchar la música y llamar la atención del espectador. También se verá la creatividad, ya que la canción que hemos puesto la he hecho yo.

Es usted una todoterreno...

Es que como no iba a poder participar en la ayuda del traje quería dar un poco de mi toque también y me dejaron hacer a mí la canción.

¿Qué puede contar de su fantasía?

Trata del cielo y queremos transmitir básicamente, muchos recuerdos, sobre todo porque a ti lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra cielo son las estrellas o personas que ya no están, entonces va a tratar mucho de eso.

¿Qué es lo mejor del Carnaval para usted?

Lo mejor del Carnaval es la alquimia social. El hecho de convertir a desconocidos en amigos porque cuando vamos en la calle la gente no se conoce, pero se vuelven amigos de repente. O sea, tú estás por la calle y ves a una persona ahí y la saludas como si se conociesen de toda la vida. Y esa buena vibra no es como en otras celebraciones, aquí todo el mundo se divierte, está con otro mood, con otro ambiente.