La familia del único investigado por el caso de Juana Ramos le exculpa

Tres familiares de Miguel Ramos, único investigado por la desaparición de su expareja Juana Ramos hace nueve años, han dado este viernes una versión exculpatoria con la que tratan de demostrar que no participó en el presunto crimen. Se trata de su exmujer y sus dos hijos, que han sido citados de nuevo a petición de la defensa porque considera fundamentales sus declaraciones para apoyar el relato de los hechos del investigado, de que el 20 de agosto de 2016, cuando la vecina de La Paterna fue vista por última vez, había quedado con ella para resolver un asunto económico y la había dejado a las doce de la noche en su vivienda.

Los testigos fueron interrogados durante dos horas y media y respondieron a todas las preguntas que les lanzaron la magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, María Auxiliadora Díaz, la defensa, el Ministerio Fiscal y la acusación particular. La abogada defensora, María Teresa Macías, no atendió a los medios de comunicación y los familiares del investigado llegaron a la Ciudad de la Justicia con los rostros tapados por las capuchas de sus sudaderas para intentar que no se les reconociera.

El letrado de la familia de Juana Ramos, Alberto Hawach, aseguró a la salida que no podía "decir absolutamente nada" sobre el contenido de la declaración, pero que "como todo el mundo se podrá imaginar" siendo propuestos por la defensa y al ser personas allegadas al investigado trataron de demostrar que no estuvo involucrado en la desaparición de su expareja. "Las contradicciones están todas puestas de manifiesto en la causa, por eso los indicios apuntan a la responsabilidad del investigado", aseguró el abogado.

La acusación particular sostiene que "los indicios apuntan a la responsabilidad del investigado"

La familia de la víctima no tiene intención de solicitar la práctica de nuevas diligencias tras nueve años de investigación, pero la letrada defensora aún tiene un plazo de cinco días para realizar más peticiones si lo estima oportuno. También queda pendiente conocer el resultado de la pericial caligráfica interesada por la acusación para averiguar si es la letra de Juana la que figura en las cartas que aportaron los hijos de la vecina de La Paterna y cuyo contenido gira en torno a la "relación epistolar" que mantuvo con su expareja.

"Todavía estamos en la continuación del procedimiento, no sé cuándo nos darán traslado para la interposición de los escritos de acusación y luego viene la audiencia preliminar, así que todavía queda la tramitación normal del procedimiento del Tribunal del Jurado", aseguró el letrado de la acusación particular. El investigado sigue en situación de libertad y no se va a solicitar de momento su ingreso en prisión provisional, ya que está cumpliendo con las medidas cautelares que se le han impuesto.

Dificultades del caso

La principal dificultad que tiene este caso es que no se ha podido localizar el cadáver de Juana Ramos a pesar de las intensivas búsquedas que han llevado a cabo los cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, no ha habido un informe médico forense que determine qué heridas presentaba y cómo se pudo producir el crimen.

A pesar de ello, la magistrada ve suficientes indicios para continuar el procedimiento por los trámites del Tribunal del Jurado por un presunto delito de asesinato u homicidio y otro contra la integridad moral. La jueza ha referido a lo largo de la instrucción que la versión del investigado es "inverosímil" y que sus declaraciones son "totalmente contradictorias y poco creíbles", así como que su colaboración para esclarecer el crimen había sido "nula". A pesar de que manifestó que había dejado a su expareja en su domicilio, la geolocalización de su teléfono móvil sitúa a ambos juntos al norte de la Isla a altas horas de la madrugada.

La defensa tiene cinco días más para pedir nuevas diligencias si lo estima oportuno

La magistrada sostiene que no hay duda de que la vecina de La Paterna no desapareció de manera voluntaria porque tenía una relación muy estrecha con su familia. Cuidaba a su nieto, se hacía cargo de sus padres de avanzada edad y regentaba un local. Tampoco consta que padeciera alguna enfermedad mental por la que pudiera haber desaparecido sin dejar rastro.

Juana Ramos había quedado con su expareja en la tarde del 20 de agosto de 2016 porque quería llegar a una solución con él por un dinero que le debía. Él regentaba una pizzería y, como tenía miedo de perderla en un proceso de separación, le pidió a ella que la pusiera a su nombre. Al cabo de un tiempo, acumuló una deuda de 24.000 euros por no pagarle a la Seguridad Social y por no abonar una indemnización por despido, que ella se quedó pagando y él le devolvía cada mes. Presuntamente amenazaba con no pagarle cuando temía que lo dejara.