La Policía de Las Palmas de Gran Canaria reclama más efectivos, medios y el pago de las horas extra

El estruendo de las bocinas llenaron este viernes la plaza de Santa Ana. La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria reclama al Ayuntamiento capitalino más efectivos, más medios y el pago de las horas extra. Representantes sindicales del cuerpo, de bomberos, de Guaguas Municipales, del comité de empresa de Global y de taxistas se plantaron ante las Casas Consistoriales para hacerse notar mientras en el interior transcurría el pleno de febrero.

La Policía Local lleva en conflicto laboral desde el pasado mes de septiembre, por lo que los agentes se niegan a apuntarse a hacer horas extra en grandes eventos. De hecho, los grandes actos del Carnaval no están teniendo refuerzos estas semanas, de ahí que tantos colectivos hayan querido sumarse a la protesta este viernes. El portavoz sindical de la Policía Local, Víctor García, solicitó este viernes "voluntad política" por parte de la alcaldesa, Carolina Darias.

Según García, el cuerpo adolece de "falta de materiales, de medios humanos, de un convenio de conciliación". El representante sindical indicó que este jueves mantuvieron una reunión con la alcaldesa, Carolina Darias, en la que también estuvieron presentes el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, el de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, y la de Recursos Humanos, Esther Martín, "de alguna forma se han comprometido a buscar soluciones, pero entendemos que esto llega tarde".

Los sindicatos llevan meses solicitando abrir las mesas de negociación con el Consistorio, "y lo único que se ha conseguido es perjudicar a los profesionales y a los propios ciudadanos ahora con los eventos del Carnaval". El representante sindical denunció que las horas extra siguen sin abonarse, por lo que la ciudad sigue "con el problema de disponibilidad para cubrir grandes eventos".

Productividad

La alcaldesa les planteó que las horas extraordinarias se pagarían con productividad. "A esto no le podemos dar credibilidad, en noviembre emitieron un decreto para esto y la intervención lo anuló, mantiene que ahora van a intentar impulsar ese expediente", apuntó. En cuanto a las que tienen pendientes, se les abonará hasta septiembre. García subrayó que las carencias "son reales" y que se han demostrado ahora al no hacer refuerzos.

Manifestación de la Policía Local este viernes en la plaza de Santa Ana. / LP/DLP

"Este Carnaval no tiene los refuerzos necesarios, pero seguirán sin haber en adelante", apuntó García. En este sentido, adelantó que los agentes seguirán sin apuntarse a hacer horas extra en tanto en cuanto no vean un acuerdo firmado sobre la mesa. La alcaldesa les habría planteado actualizar la instrucción horaria, que está prorrogada desde 2021.

El cuerpo presenta actualmente unas 200 plazas vacantes. Los 45 nuevos agentes que entrarán en prácticas en mayo apenas servirán para cubrir las jubilaciones que habrá este año -los sindicatos calculan la retirada de 30 agentes-. No obstante, el Ayuntamiento ya está preparando una convocatoria de oposiciones para cubrir 47 plazas, proceso que podría durar al menos dos años hasta entrar en su puesto.

Pasacalles de Carnaval

Por otro lado, los sindicatos están estudiando si llevar a Fiscalía el episodio ocurrido recientemente durante un pasacalles de Carnaval en Tamaraceite. Según García, la edila del distrito, Esther Martín, habría dado la orden de cortar la calle sin la presencia de los agentes de la autoridad, por lo que podría incurrir en una irregularidad, "habría bastado que llamara al 092, al concejal de Seguridad o a la jefa del cuerpo y pedirle que se presentaran allí dos patrullas para iniciar el evento, no nos consta que lo hiciera, y según el informe policial lo hizo de forma unilateral".

La Provincia

La portavoz del PP en el Consistorio capitalino, Jimena Delgado, señaló que este ha sido "el termómetro perfecto en el que está el gobierno de Carolina Darias". "Lo que piden son recursos y medios para hacer su trabajo, no entendemos cómo se sabe ya que los grandes eventos del Carnaval no se han apuntado voluntarios, esto hace que tengamos que tirar más de la seguridad privada y esto nos preocupa, porque la seguridad privada no puede garantizar la seguridad que eventos de este tipo requieren", apuntó y solicitó a la alcaldesa que "asuma" esta situación y deje "de lado" al concejal responsable del área "porque la situación se le ha ido de las manos".

Por otro lado, el portavoz de Vox, Alberto Rodríguez indicó que "parece mentira que unos funcionarios estén reclamando el pago de las horas extra y que se les deje impagado el último trimestre del año, cuestión que es injusta". Rodríguez subrayó la importancia del déficit que hay en la plantilla "eso supone un riesgo para los habitantes de esta ciudad". En cuanto a la falta de medios, han pedido para cada uno de los agentes de la Policía Local pistolas eléctricas.

