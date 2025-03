La tormenta riega Las Palmas de Gran Canaria y deja episodios de granizo en Tenoya

El temporal que asoló este lunes la isla de Gran Canaria dejó chaparrones y algún episodio de granizo en su capital. Las Palmas de Gran Canaria se puso el chubasquero al mediodía para prepararse de cara a una lluvia que a partir de las dos de la tarde empezó a menguar, pero que se cebó especialmente con el distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, donde los vecinos se sorprendieron cuando escucharon una tormenta eléctrica y vieron rodar el agua por sus calles. Sin embargo, no hubo que lamentar graves incidencias ni fue necesaria la intervención de los cuerpos de seguridad.

El Ayuntamiento activó a partir de las 14.15 horas la alerta por lluvias en aplicación del Plan de Emergencias Municipal (Pemulpa) para cumplir con las instrucciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que advirtió de la situación meteorológica que se esperaba en este y en otros cinco municipios de la Isla. Los incidentes más graves de Telde llevaron a cerrar el túnel de Adolfo Cañas, en La Laja, en sentido sur, lo que ocasionó retenciones de vehículos a primera hora de la tarde que llegaron hasta el Hospital Insular.

La mayor parte de las precipitaciones las registró la estación meteorológica de Tafira, con una precipitación acumulada de 13,6 milímetros. Hubo alguna incidencia puntual en Risco Quio, en Casa Ayala, por la rotura de una tubería en un callejón; y en la calle Guamasa, en Las Mesas, por un reboso del alcantarillado. Por su parte, el Servicio Municipal de Limpieza activó un dispositivo especial para el saneamiento de los barrancos antes de que empezaran las lluvias.

Episodios breves de granizo

Tenoya fue la localidad que se vio más sorprendida por los chubascos, sobre todo cuando durante la mañana las precipitaciones se convirtieron en granizo. El episodio, sin embargo, fue tan breve que a algunos les pilló durmiendo y ni se enteraron, mientras que a otros les llegó de oídas al intercambiar impresiones en plena calle. Así lo comentaban también en una peluquería de la zona, mientras achicaban el agua que se les había colado por debajo de la rendija de la puerta.

En San Lorenzo lo peor fue la tromba de agua, que cayó con intensidad a lo largo del mediodía y llevó a que, en algunos momentos, el agua corriera por el barranco. "Estuvo como diez minutos cayendo una lluvia infernal y con los truenos, que sonaban aquí al lado, tuve que entrar a calmar a los animalitos porque era brutal", aseguró Diana Rodríguez, trabajadora de una tienda de mascotas que alberga, justo al lado, un centro veterinario.

En otra tienda situada junto a la plaza tuvieron que colocar un panel de cartones al lado de la puerta para evitar que entrara agua de fuera, pero no se libraron de alguna gotera en el techo. "Nos llamó una vecina que vive en el barranco y que no podía salir de casa, así que preguntó por si teníamos botas de agua para ayudarla", explicó una de sus empleadas, Loli Murillo. No era la primera vez que les llamaba la residente de la zona porque "cuando el barranco corre, no puede salir de su casa".

La estampa también quedó marcada por la lluvia en el merendero de San José del Álamo, que por la tarde se convirtió en todo un barrizal después de los chubascos del mediodía. El repentino temporal que arreció a partir de las 13.30 horas hizo correr hasta el coche a una familia, que dejó en las mesas toda la comida que había llevado y solo se llevó sus pertenencias. Otro grupo, sin embargo, decidió pasar el mal trago y sacar provecho a la barbacoa que había llevado.

Mientras tanto, en la urbanización Reina Mercedes, una de las zonas de la ciudad donde habitualmente hay inundaciones en episodios de lluvias intensas, sortearon el riesgo en esta ocasión. "Gracias a los rezos que hacen los vecinos, porque si cae lo que ha caído por ahí, apaga y vámonos", resaltó Juan Guerra, presidente de la asociación de vecinos. Un gran charco en la entrada es lo más que han tenido que vivir sus residentes. "Y eso se ha formado porque al asfaltado nuevo le han dado caída hacia la urbanización", añadió.

Rotura de una tubería en Risco Quio, en Casa Ayala. / LP/DLP

Desde que se decretó la prealerta por lluvias en la ciudad, sus vecinos han sido previsores. "Llevamos dos días dejando los coches fuera del garaje porque no nos fiamos". Y recuerda que "llevamos esperando por las obras de mejora en el saneamiento 20 años".

Otro de los puntos afectados por las consecuencias de las lluvias ha sido La Cícer, en la playa de Las Canteras, donde desemboca el agua procedente del barranco de La Ballena y la basura que arrastra con él. La traída de agua sucia obligó al cierre temporal del baño, como se leía en varias lonas colocadas por el Ayuntamiento. La advertencia se unía ayer a la bandera roja que avisaba también de la mala condición del mar.

Los contrastes del temporal se hicieron notar en la joya de la corona de la capital. Las pocas lluvias dejaron una tarde despejada y con sol que disfrutaron turistas y paseantes bajo un termómetro que marcaba en La Cícer los 28 grados. Una de ellas, Carmen Rosa Ramírez, que sentada en uno de los bancos del paseo llevaba una sombrilla para resguardarse, no de la lluvia, sino del sol. Lamentó que cayera tanta agua en una sola zona y que provocara tantos problemas, y deseó "un pizquito más aquí, que también se necesita".