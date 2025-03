Conducción temeraria en Las Palmas de Gran Canaria: un Renault pone en peligro a los conductores

Un episodio de conducción temeraria ha causado indignación entre los conductores que transitaban por la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. Un Renault Megane blanco fue captado en vídeo realizando cambios bruscos de carril y maniobras arriesgadas, poniendo en peligro la seguridad vial.

El vehículo circulaba en dirección Puerto, y a la altura de la Avenida Juan XXIII, ejecutó una maniobra extrema al cambiar de forma drástica entre tres carriles en apenas unos segundos. Además, invadió una zona delimitada por líneas continuas, lo que agrava la infracción.

El momento fue grabado por otro conductor, cuyo acompañante no pudo ocultar su asombro ante la maniobra. "No me lo puedo creer", se escucha en el vídeo, reflejando la sorpresa e indignación de los testigos.

Peligro para el tráfico y posible sanción

Este tipo de conducción irresponsable supone un grave riesgo para el resto de usuarios de la vía y podría derivar en multas severas e incluso en la retirada del carné de conducir. Las autoridades de tráfico recomiendan extremar la precaución y denunciar este tipo de actitudes para evitar accidentes.

Según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, realizar cambios bruscos de carril sin señalizar y sin respetar las marcas viales puede ser sancionado con una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné. Además, invadir una zona delimitada por líneas continuas, como ocurrió en este caso, se considera una infracción grave.

Si las autoridades determinan que la maniobra constituye un delito de conducción temeraria, el conductor podría enfrentarse a penas más severas. Según el Código Penal (artículo 380), este tipo de conducción puede ser castigado con prisión de seis meses a dos años, multa económica y la privación del derecho a conducir por hasta diez años. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que este tipo de infracciones ponen en riesgo la vida de otros conductores y peatones, por lo que persigue con especial rigor este comportamiento en las carreteras.