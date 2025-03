El Puerto advierte que el traslado de las naves humanitarias está en el aire

El traslado de las naves del Programa Mundial de Alimentos y de Cruz Roja situadas en la Onda Atlántica para desarrollar el proyecto Puerto-Ciudad y construir un espacio para el ocio y el esparcimiento está «paralizado» a la espera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Así lo asevera la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, que asegura que la inactividad al respecto está causando una «frustración enorme» en el Puerto de Las Palmas.

La alcaldesa, Carolina Darias afirmó en septiembre que las dos instituciones se habían emplazado para estudiar después del verano el diseño para este lugar de la capital grancanaria. Sin embargo, cinco meses después no ha habido ningún avance.

La demolición de los actuales centros logísticos humanitarios permitirá ganar 50.000 metros cuadrados en el muelle de Sanapú que se convertirán en un espacio verde entre La Rambla Juan Rodríguez Doreste y la pasarela Onda Atlántica.

Una «respuesta clara»

«Nosotros hemos sido muy claros y hemos puesto sobre la mesa nuestra propuesta de actuar en los espacios en los que ya se puede y aquellos otros que van a requerir de mayor discusión, dejarlos para el futuro», asevera Calzada, que añade que el Consistorio ha transmitido a la Autoridad Portuaria que esa no es la solución.

Recreación del proyecto inicial del parque en Onda Atlántica. / La Provincia / DLP

«Se han tenido varias reuniones técnicas y dentro de poco está prevista otra, y espero ya tener una respuesta», apostilla Calzada.

La institución portuaria reclama al Ayuntamiento que «sea claro y diga si sigue comprometido a financiar el traslado de las naves de Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos y construir las nuevas naves» y si «ya tiene claro que no quiere, por lo que sea, porque en su momento todo estuvo ligado al paso de la MetroGuagua, que ya no pasa por esta zona que lo diga para no tener todo paralizado».

En ese caso, asevera Beatriz Calzada, el Puerto de Las Palmas «iniciaría desde el mismo día siguiente» la tramitación para «que sea una realidad el traslado».

«Lo hemos dicho desde el principio, sabemos que es un coste económico importante, pero creemos que merece la pena», apostilla la presidenta de la Autoridad Portuaria, que agrega que no quieren «seguir encadenados a una decisión que no se sabe en qué momento va a tomar el Ayuntamiento, porque hay concesiones que tienen plazos y no se puede permitir que se incumplan».

Diálogo «muy mejorable»

A pesar de esta circunstancia, Calzada rechaza que haya grandes problemas de diálogo entre las dos instituciones y pone como ejemplo el acuerdo adoptado en el último consejo de administración del Puerto para renovar el convenio para la gestión de las canchas de fútbol que hay en el puerto y en la playa de las Alcaravaneras.

Asimismo, el Consistorio ha solicitado espacios para la logística del Carnaval en el Puerto y ha encontrado voluntad de colaboración en la institución portuaria, y en algunos casos están a la «espera de que llegue toda la documentación y ver si todo está correcto», como es la utilización de la plaza de Canarias.

«Creo que, efectivamente, hay un diálogo que es muy mejorable, pero a nivel técnico en determinadas cosas nos estamos entendiendo sin ningún problema».