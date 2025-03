Señora alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, doña Carolina Darias San Sebastián, el pasado 2 de septiembre le escribí una carta que publiqué en este periódico en la que le decía que esta es una ciudad hedionda, y, tras exponerle, ciertamente con firmeza, las razones de mi afirmación, me puse a su disposición para lo que usted considere oportuno, ya que, como vecina de Las Palmas de Gran Canaria considero un deber moral contribuir a su mejora en lo que esté de mi mano. Para ello, por primera vez en mi vida, hice públicos mi nombre, apellidos y profesión, con lo que ello entraña, para que me pueda localizar sin dificultad.

En mi ingenuidad creí que sería sensible al hecho de que una ciudadana se ofreciese como voluntaria para intentar colocar esta ciudad en el lugar que se merece, pero nada más lejos de lo que supuse. Entonces, pasado un tiempo, al saber que en muchos barrios se estaban organizando grupos de personas igual de inquietas que yo por un estado de suciedad de Las Palmas de Gran Canaria como no recordamos quienes acumulamos ya unos cuantos años me sumé a uno de ellos. De la unión de estos grupos surgió la plataforma Las Palmas siempre limpia, que se manifiesta cepillo en mano todos los jueves de 19.00 a 19.30 horas, junto en la espiral de Martín Chirino en la calle Triana, acción a la que animo a sumarse a toda la ciudadanía.

Como una de los portavoces de esa plataforma he hablado en distintos medios de comunicación e intervenido en el Pleno municipal. De este modo muchos ciudadanos se han enterado de nuestras acciones y de lo pretendemos con ellas, algo que no hemos podido transmitirle oficialmente a usted porque, no solo es ya que no nos da audiencia, pese a que se lo hemos solicitado, sino, lo que es más grave, hace lo posible para impedirnos participar en el Pleno.

Señora doña Carolina Darias San Sebastián, alcaldesa, ¿de qué tiene miedo? Nosotros no somos sus enemigos. No tenemos vocación de participar en la política partidista. No se equivoque. Solo somos un conjunto de ciudadanos preocupados por la suciedad de Las Palmas de Gran Canaria, por su inseguridad, por el estado de abandono en el que se encuentran personas sin recursos que deambulan desorientados por sus calles, revuelven en sus contenedores y dejan la basura fuera de los mismos y defecan donde pueden; por el abandono en el que se encuentran nuestros parques y jardines, y, muy especialmente, por la plaga de ratas que sigue proliferando. Somos, señora alcaldesa, ciudadanos con la nariz, los ojos y los oídos abiertos y dispuestos a contribuir a la resolución de estos problemas.

'El sueño de una noche de verano'

Pero, pese a nuestra buena fe y nuestra entrega desinteresada, no solo no recibimos respuestas satisfactorias de su parte sino que encima tenemos que soportar las humillaciones que miembros de su equipo de gobierno nos hacen a causa de nuestras intervenciones. Entre ellos hay quien ha tenido la insolencia de decir que no sabe por qué nos manifestamos si nunca hemos cogido un cepillo y hay también quien ha dicho que nuestras manifestaciones son El sueño de una noche de verano (es claro que, aunque intenta darse postín de culto, quien lo ha dicho no ha leído esta obra de teatro Shakespeare, pues no hay símil posible entre una cosa y la otra).

Sepa, en cualquier caso, señora Darias San Sebastián, que ante la adversidad nos crecemos, y que cada vez que desde su equipo de gobierno nos dispensan gestos despectivos, más vecinos se incorporan a LasPalmassiemprelimpia.

Si me he decidido ahora a volver escribirle públicamente es precisamente, a causa de un nuevo desprecio. Para exponerlo con claridad, tengo primero que remontarme algo atrás: en su momento, como miembro de Las Palmas siempre limpia, presenté una solicitud en el registro municipal para intervenir en el Pleno de octubre de 2024, con el propósito de que la corporación que preside considerase dos cuestiones, una que reconociera que la ciudad está cada vez más sucia y es cada vez más insegura y la otra que, a esos efectos constituyera, una comisión, integrada por los responsables de las áreas Limpieza, Seguridad, Servicios Sociales y Parques y Jardines con representación de asociaciones de vecinos, plataformas ciudadanas, empresarios, técnicos y ciudadanos que quisieran inscribirse a título individual, para poder reunirnos mensualmente y valorar las acciones de choque que necesita cada distrito a fin de poner término a esta situación peligrosa para la salud pública y que estuviera presidida por la señora alcaldesa.

Desgraciadamente, la respuesta que recibí es la siguiente:

Respecto de la procedencia de su inclusión, si bien la primera parte constituye un mero pronunciamiento institucional sin efecto jurídico alguno, el segundo de los acuerdos propuestos implica la creación de un nuevo órgano de naturaleza complementaria, distinto de las presentes Comisiones de Pleno, ya sean pertinentes o especiales, cuyo establecimiento y regulación, por su naturaleza orgánica, es competencia del Pleno, pero requiere de previa tramitación del procedimiento que incluye la emisión de los preceptivos informes jurídicos de la Secretaría General del Pleno conforme a los artículos 123.1.c) y 2 en relación al artículo 122.5 LRBRL y en su caso fiscalización por la Intervención, así como dictamen previo de la Comisión de Pleno correspondiente.

Reglamento Orgánico del Pleno

En base a lo anterior, se califica favorablemente la solicitud de participación con las observaciones indicadas respecto de su admisión a trámite, a los efectos de dictar la oportuna resolución por la Presidencia del Pleno, sin perjuicio de su inclusión, en su caso, en el orden del día del Pleno una vez concluso.

Usted no debió considerar importante mi participación porque, a pesar de que permanecí en el Pleno desde el principio hasta el final, no se incluyó, como bien podía haberse estimado, y, por tanto, no se me dejó hablar.

Pudiendo entender que, por no haber cumplido con el Reglamento Orgánico del Pleno y sus comisiones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la forma de intervenir, no se me permitiera hablar, lo que no es de recibo es que usted, que acostumbra a alardear públicamente de su ecuanimidad, se salte cuando le da la gana este mismo reglamento que nos aplica con rigor a los ciudadanos.

Basuras y escombros en el Guiniguada / José Carlos Guerra

Sostengo esto en razón de que, pasados más de 120 días de la presentación de mi solicitud, no he recibido respuesta alguna, a pesar de que, según el mismo reglamento, se me ha de notificar la resolución que ya se me anunciaba en la respuesta dada y que se según su artículo 165.4 debe producirse en el plazo de un mes.

Pues bien, a tenor de lo que viene sucediendo, el pasado 26 de febrero solicité intervenir en el turno de ruegos y preguntas del Pleno a fin de que me dijese si consideraba o no lo que había intentado proponer en el de octubre, concretamente “respuestas a las propuestas de actuación solicitadas por los ciudadanos” que llevaba al Pleno en el que no se me permitió hablar.

Pero el pasado 27 de febrero volví a recibir una notificación oficial en la que esta vez se me indica que no se me permite la intervención solicitada, “porque no figura en el orden del día de la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero”.

Señora doña Carolina Darias San Sebastián: usted es la alcaldesa, pero nosotros somos ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Quiero decir, porque quizá es necesario que se lo diga, que nosotros no somos menos respetables. Tenemos derecho a participar y exigir que las cosas se hagan mejor en esta ciudad. Le reitero que no somos sus enemigos pero no nos siga ninguneando. No tiene derecho a ello.

Aquí seguimos para lo que necesite, con muchas ganas de ayudar a que Las Palmas de Gran Canaria vuelva a ocupar el lugar que se merece.

