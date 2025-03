El servicio de Limpieza tiene menos de la mitad del personal que necesita

El servicio municipal de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria tiene menos de la mitad del personal que necesita para dar un servicio "en las mejores condiciones". Los representantes del comité de empresa del servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos señaló este jueves que de los 1.086 trabajadores contemplados en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en todo el servicio de Limpieza -incluyendo el de limpieza viaria, los barrenderos- tan solo estarían cubiertos unos 420 puestos. En 2015, cuando el tripartito progresista tomó el relevo al PP, eran casi 600 -también por debajo de la previsión-, "calculamos que hemos perdidos unas 80 plazas".

Los representantes de los trabajadores dieron cuenta este jueves de la situación del servicio tanto a medios de comunicación como a la oposición en el Ayuntamiento capitalino. Según estos, actualmente existe "una gestión no planificada e ineficaz del personal", lo que está dando lugar a una sobrecarga de trabajo -a una plantilla que, además, está envejecida- y una calidad del servicio "cada vez más deficiente" de cara a la ciudadanía.

En la reunión, a la que asistieron el concejal Ignacio Guerra de la Torre, del PP, y David Suárez, de Coalición Canaria, el comité detalló que en el servicio de recogida de calle en el turno de mañana de lunes a viernes solo hay un encargado, cuando debería haber tres. Además, hay un 45% menos de los conductores necesarios y entre un 25 y un 35% menos de los operarios previstos. El turno de tarde es inexistente, indican.

Mantenimiento de flota

En cuanto al turno de noche, solo hay un encargado -cuando debería de haber dos-, el número de conductores está hasta un 60% por debajo de lo estipulado y el de peones un 25 a 30% menos. En los fines de semana estos números se agravan: no hay encargados, los conductores son un 80% menos de los previstos y los operarios hasta un 50% menos.

En la unidad técnica de mantenimiento de flota, el taller no cuenta con servicio de noche -por lo que, de producirse una avería, están obligados a llamar a una grúa, "con el sobrecoste que supone"-, el de tarde está "casi extinguido" y en el de mañana la plantilla está por debajo del 50% del personal necesario.

Además, no hay personal en lavadero, "por lo que los camiones no se lavan regularmente, y ese mal olor lo tenemos que soportar los trabajadores y los ciudadanos", matizó el presidente del comité, Rafael Hernández, "al final lo que tenemos que hacer es lavarlos nosotros mismos antes de repararlos para poder trabajar bien". También dieron cuenta del departamento de administración, donde no existe jefe de personal.

Inspectores de limpieza

En la unidad técnica de inspección, al cierre del año pasado contaban con 31 agentes, de los 43 necesarios. No obstante, de estos 31 que figuran como inspectores de limpieza, afirman que solo 19 desempañan las funciones propias de su puesto; además, no existe turno de tarde.. El comité calcula que la ratio es de 38.122 habitantes por cada inspector. Estos se ocupan de vigilar el buen cumplimiento de la ordenanza por parte de vecinos y comercios, tanto en los barrios donde opera el servicio público como en la zona privatizada -cuyos contratos están en nulidad-.

Los representantes sindicales apuntaron que la RPT lleva sin actualizarse desde marzo de 2021. Por otro lado, denunciaron que las últimas oposiciones se hicieron en 2006 y que llevan sin utilizar una bolsa de empleo "desde hace más de cinco años". La oferta de 2021 se anuló, la del año siguiente caduca en breve, las de 2023 y 2024 no se realizaron, "y desconocemos si habrá para este año, las partidas para personal son las mismas del año pasado". Además, el proceso de estabilización sigue pendiente.

Suscríbete para seguir leyendo