Domingo de resurrección del odio

Hace unos días, mientras veía la televisión, me topé con un programa que me dejó helado. Un presentador hablaba con vehemencia de ‘la lucha por la civilización occidental’ y denunciaba la ‘amenaza globalista’. Sus palabras eran una oda a Donald Trump, Viktor Orbán, Giorgia Meloni, Javier Milei, Benjamín Netanyahu y Vladimir Putin, a quienes presentaba como los últimos baluartes de la libertad frente a un supuesto complot progresista. Cada frase parecía calcada de los discursos que inundan las redes, esa mezcla de nostalgia reaccionaria y miedo al futuro que tanto eco tiene en ciertos sectores.

A su lado, los tertulianos asentían con gravedad mientras desgranaban las amenazas del feminismo radical, el peligro de la inmigración descontrolada y la traición de la Unión Europea a los valores tradicionales. Para ellos, QAnon y el gran reemplazo no eran delirios conspirativos, sino realidades incuestionables.

Inquieto, cogí el mando y cambié de canal. Para mi sorpresa, en la siguiente cadena el guion era prácticamente el mismo. Otro presentador, otro debate, pero el mensaje era idéntico: el mundo estaba al borde del colapso, y la culpa era de los progresistas, los ecologistas, las feministas y, por supuesto, los inmigrantes.

Pero lo peor vino después, cuando apagué el televisor y comencé a preparar esta crónica. Buscando al protagonista idóneo surgió un nombre inesperado, Domingo Navarro Navarro.

Nacido en la calle Torres el 6 de mayo de 1890, este pionero del periodismo isleño fue uno de los primeros reporteros en la historia de la prensa local. Desde la fundación de LA PROVINCIA en 1911, formó parte de su redacción original, destacando como corresponsal de guerra en el Rif y como promotor de la aviación en Canarias, al promover desde sus páginas la contratación del piloto Léonce Garnier, quien en 1913 protagonizó el primer vuelo de un aeroplano a motor en las islas.

Hombre de energía inagotable, pronto sintió que el mundo del periodismo se le quedaba pequeño, lo que lo llevó a diversificar su actividad como empresario artístico, organizador de concursos de mises y fundador y director de varios periódicos y semanarios.

Cuando vi que al fin, había encontrado al protagonista de mi nueva crónica, me sumergí en la lectura de sus artículos hasta llegar a los que publicó en Gran Canaria, uno de sus semanarios. Para mi sorpresa, descubrí que, bajo su dirección, dicha publicación no tardó en alinearse con los regímenes totalitarios de la época. Sus páginas no sólo elogiaban abiertamente el fascismo italiano, sino que también incluían, en varias ocasiones, retratos dedicados a su director por figuras clave de aquel régimen, como Italo Balbo, ministro del Aire, e incluso el propio Benito Mussolini. Pero lo más revelador fue su entusiasta acogida de la llegada de Hitler al poder, que celebró con un fervor que, visto hoy, resulta escalofriante:

Hitler, surge al poder como un Franklin, en el que el pueblo teutón cifra hoy todas sus esperanzas de resurgimiento, de prosperidad y de paz para su patria. Asimismo y no en plazo lejano, culminará en gloria la obra que hoy inicia con patriotismo inaudito. Más tarde el pueblo alemán le venerará imperecederamente. Gran Canaria, hace fervientes votos por el triunfo del nuevo canciller, al que ofrecemos nuestros respetos y le deseamos toda clase de venturas en la obra por él comenzada.

Como era de esperar en alguien que no se limitó a informar, sino que exaltó los acontecimientos, su relación con las dictaduras que se extendían por toda Europa como un fuego descontrolado fue mucho más allá del mero respaldo en la prensa. Pronto dejó de ser sólo un propagandista para convertirse en un actor activo de las ideologías totalitarias. Con ese propósito, mantuvo estrechas relaciones con los cónsules de la Italia fascista, la Alemania nazi y el Estado Novo portugués.

Además, apoyó sin reservas todos los golpes de estado, fallidos o no, que el ejército realizó en España: desde el de Miguel Primo de Rivera hasta el de Franco, pasando por el de Sanjurjo, con cuyos implicados estuvo ‘en constante relación’ mientras cumplían destierro en Villa Cisneros, llevando a cabo ‘delicadas misiones’ en su favor y llegando a hacer de cicerone a tres de ellos cuando pasaron por la aquí en 1933, entre los que destacaba el teniente coronel de Infantería Francisco de Borbón y de la Torre, primo segundo de Alfonso XIII.

Asimismo se jactaba de haber militado en Falange desde sus inicios, alardeando de haber mantenido reuniones en Madrid con José Antonio Primo de Rivera y Manuel Abreu Pérez –posterior jefe provincial de dicha organización–, para fundar el partido en Las Palmas. Durante toda la dictadura, presumió de su implicación en la trama golpista del 18 de julio de 1936 y de su papel en las jornadas posteriores, junto a dos buenos amigos suyos, los generales Luis Orgaz Yoldi y Francisco Franco, por quien sentía una admiración sin límites. De hecho, se alistó voluntario en el ejército sublevado, convirtiéndose en el primer corresponsal acreditado por el Gabinete de Prensa del Primer Gobierno de Franco. Ferviente defensor del nuevo régimen, sus crónicas como corresponsal de guerra de La Provincia, escritas desde diversos frentes fueron ampliamente leídas y hasta recibieron elogios del propio dictador.

Como si no hubiera sido suficiente, al concluir la guerra promovió la construcción de una estatua ecuestre del vencedor, que, como era de esperar, se erigiría en el Parque de San Telmo, frente a la Comandancia Militar, donde dio su famoso discurso, convocando a la tropa para unirse al levantamiento, antes de partir del archipiélago rumbo a su autoproclamada cruzada. Incluso su muerte, ocurrida el 1 de abril de 1973, en el llamado Día de la Victoria franquista, estuvo cargada de simbolismo, como si en su despedida de este mundo reafirmara, una vez más, su lealtad al régimen.

Finalmente, mientras buscaba una fotografía suya para ilustrar esta página, me encontré repetidamente con una en la que aparece con traje de gala, cubierto de medallas e insignias. Pronto descubrí por qué: no solo ostentaba la misma categoría y tratamientos que los generales españoles, sino que fue el hombre más condecorado de este país y el sexto a nivel mundial. Sus honores, provenientes de los rincones más remotos e insospechados del planeta, eran tantos que ni él mismo sabía cuántas órdenes e instituciones lo distinguieron, pues superaban el millar.

Y aquí seguimos, cien años después de que Mussolini instaurara la dictadura fascista, de que Hitler saliera de prisión y publicara el primer volumen de Mi Lucha, y de que la ultraderecha continuara su ascenso en toda Europa, soportando el mismo mensaje envenenado, el mismo miedo, la misma manipulación.

Si Domingo Navarro viviera hoy, no sería un firme creyente en la conspiración judeo-masónica que tanto obsesionó a su admirado caudillo, sino en su versión actualizada: la teoría del gran reemplazo, por lo que no dudaría en apoyar a Trump, Orbán, Meloni, Milei, Netanyahu y Putin, aunque no en la prensa impresa, como antaño, pues preferiría medios mucho más influyentes como la pequeña pantalla e internet. El Domingo Navarro del siglo XXI ya no escribe panfletos incendiarios ni desliza sus ideas en artículos de opinión disfrazados de análisis políticos; hoy es un tertuliano o un influencer que propaga su discurso de odio con desparpajo en los platós e internet.

Pero aunque el ultra se vista de seda, ultra se queda. Las mismas consignas de siempre ahora se disfrazan de información, pero la estrategia sigue intacta. Todo ha cambiado y, al mismo tiempo, sigue igual.

La historia se repite. Una y otra vez, sin descanso.

