La Audiencia Nacional extradita a Brasil a un presunto narcotraficante detenido en Las Palmas de Gran Canaria

La Audiencia Nacional ha acordado extraditar a Brasil a un hombre perseguido desde hace seis años por el envío hacia el Puerto de Las Palmas de un contenedor de transformadores de energía que ocultaba en su interior 315 kilos de cocaína. El acusado fue detenido en julio del año pasado en la capital grancanaria en virtud de una orden internacional por un presunto delito de tráfico transnacional de estupefacientes, castigado con hasta 15 años de cárcel, y ha permanecido en libertad provisional desde entonces.

Las autoridades brasileñas consideran que el 15 de marzo de 2019, en su condición de administrador de una empresa de importación y exportación de gas natural con sede en Las Palmas de Gran Canaria, unió esfuerzos con una tercera persona no identificada para promover el almacenamiento, transporte e intento de remesa de 315 kilos de cocaína. La droga estaba embalada en tabletas ocultas en el interior de la carga de transformadores de energía dentro de un contenedor con destino al Puerto de La Luz.

Sin embargo, ese día se seleccionó el depósito para una inspección física en el puerto brasileño debido a la divergencia de las imágenes presentadas en el escáner. La carga declarada en el contenedor estaba compuesta por tres transformadores, pero en el interior de uno de estos aparatos se encontró la sustancia estupefaciente referida por los investigadores.

El acusado cree que terceras personas metieron la droga cuando el contenedor estaba depositado en el Puerto

El acusado se opuso a la extradición solicitada por las autoridades brasileñas y negó tener cualquier relación con los hechos que se le atribuyen. El varón de 55 años se considera una víctima más porque, según su versión, resultó de un fallido negocio al que había dedicado su dinero, su tiempo y su esfuerzo. En este sentido, señala que su empresa adquirió unos transformadores industriales en Brasil con el fin de entregarlos a su comprador pasando por Las Palmas para su posterior embarque a países de África.

Versión del acusado

No obstante, apunta en su relato, personas desconocidas habrían aprovechado que la carga permaneció varios días a la espera de ser embarcada para introducir la droga. Añade que se le atribuye la responsabilidad por el hecho de ser dueño de la mercancía y olvidan que la mercancía estuvo depositada 15 días a la espera de embarcar y que, en dicho periodo, se llevó a cabo una fumigación, por lo que se tiene que desalojar y dejarla varios días a la intemperie, lo que llevó a que personas desconocidas tuvieran acceso a la misma.

El auto, emitido el 17 de febrero, no aprecia inconvenientes para permitir la entrega del acusado a pesar de su adquirida nacionalidad española, ya que el supuesto delito "se cometió en Brasil, donde están todas las fuentes de prueba obtenidas, en el entendimiento de que, de no mantenerse la jurisdicción del lugar de comisión de los hechos, se crearían unas expectativas de impunidad que no podemos tolerar". En todo caso, señala que el interesado, en caso de que fuera condenado, puede solicitar el cumplimiento de la pena en España.