Afectados por el desahucio de Nicolás Estévanez: "Cumplo los requisitos para alquilar, pero al verme me ponen pegas"

En la fachada del edificio número 8 de la calle Nicolás Estévanez aún cuelga la placa de Multiinversiones Canarias S.L., la empresa que, a través de la comercializadora Inmohome Canteras, alquiló las viviendas de siete familias que serán desahuciadas este jueves por la Sareb, más conocida como el banco malo. Desde que recibieron la notificación, los afectados han buscado alternativas habitacionales en un mercado inmobiliario con precios por las nubes. Banina Mbirkate es madre de un bebé de tres meses y ha buscado pisos desde el año pasado sin éxito: "Cumplo todos los requisitos para alquilar, pero al verme me ponen pegas".

Mbirkate es española de origen saharaui y ha vivido en España desde los nueve años, primero con familias españolas a través del programa Vacaciones en Paz, y luego con su madre en Valencia. "Mi abuelo era militar aquí, tenemos documentos toda la familia porque el Sáhara era colonia española", explica. Cuando contacta con los caseros por teléfono no hay ningún problema, pero a la hora de las visitas se echan para atrás al verla con el velo. Desde 2020 vive de alquiler en su piso y cuando la Sareb compró las viviendas intentó negociar con ellos un nuevo alojamiento. "Les pedimos, que si era posible, nos alquilaran otras viviendas, nosotros no tenemos problema en pagar un alquiler", detalla. "Aunque sea en un barrio más lejos, no me importa el sitio", añade.

"No queremos quedarnos en la calle"

La empresa con la que firmaron los alquileres las siete familias desapareció por impagos y vendió las viviendas a la Sareb. El banco malo envió una primera notificación de desahucio en 2024 pero por la presión mediática se paralizó por "riesgo reputacional" de la empresa. La segunda notificación es para este jueves, por lo que la Asamblea Vecinal Derecho al Techo se ha movilizado con los vecinos para evitarlo y ha solicitado la presencia ciudadana para este jueves a las 8:30 horas.

Familias afectadas por el desahucio en Nicolás Estébanez, en Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

Sin embargo, algunos inquilinos recogen sus pertenencias por si finalmente se quedan sin hogar. Mbirkate ha pagado un trastero ante la posibilidad de que se vea con el bebé sin nada. Tiene conocidos en la Isla que podrían acogerla unos días, pero no más. "No queremos quedarnos en la calle", lamenta. Mbirkate trabajaba hasta que tuvo un embarazo de riesgo, por lo que ahora la familia se mantiene con el salario de su marido y la pensión de su abuela. La mujer contrató un abogado privado que le ha dicho que "no hay solución".

Un desahucio paralizado

El grupo jurídico de la Asamblea Vecinal Derecho al Techo solicitó al Juzgado número 8 de Las Palmas la paralización de los desalojos, así como la redacción de informes de vulnerabilidad de todos los casos, ya que entre los residentes se encuentran menores y personas enfermas. Este miércoles, el juzgado decretó la paralización del desahucio de una de las viviendas. La inquilina Ingrid Colmenares cuenta con un informe de vulnerabilidad que acredita que la familia no tiene una alternativa habitacional por sus ingresos.

Familias afectadas por el desahucio en Nicolás Estébanez, en Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz / LPR

Colmenares tiene dos trabajos como limpiadora y cuidadora de personas mayores, y su marido también trabaja, pero aun así no pueden costear los altos precios de alquiler. Y no solo eso, sino que no pueden acceder a viviendas sin un contrato de trabajo aunque tengan ingresos. "Si tengo que trabajar hasta la madrugada lo hago, pero es que te hace falta el contrato", denuncia. Colmenares se licenció en Relaciones Internacionales en Venezuela, país del que huyó por la situación de peligrosidad. Desde que llegó a Canarias con su hija ha trabajado en restaurantes y supermercados. Su objetivo es poder homologar su título para trabajar de lo suyo, pero calcula que necesita ahorrar más de 1.000 euros para el proceso, un gasto que ahora no se puede permitir.

Las Palmas de Gran Canaria vive actualmente una emergencia habitacional. El Ayuntamiento capitalino elaboró un estudio junto a la ULPGC para solicitar al Gobierno de Canarias declarar a la ciudad como zona tensionada con el objetivo de regular el precio del alquiler, entre otras medidas. Este estudio señala que por metro cuadrado los arrendatarios han pasado de pagar 5,7 euros en 2015 a 6,8 en 2020, es decir, casi un 20% más. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda y esta situación se recrudece con los jóvenes y las personas migrantes. Es más, en 2024 los alquileres subieron un 10,3% en el Archipiélago, y con ello, la tasa de impago de los inquilinos, ante la imposibilidad de afrontar los precios.

