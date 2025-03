El turno de oficio sigue sin cobrar los honorarios del cuarto trimestre de 2024

Los abogados del turno de oficio de Las Palmas aún no han recibido sus honorarios correspondientes al cuarto trimestre de 2024. Así lo denunciaba este jueves el Ilustre Colegio de Abogados a través de una circular interna, en la que informaba a todos los colegiados de que la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias no les ha dado siquiera una fecha aproximada de cuándo cobrarán.

El decano, Rafael Massieu, señaló que el Colegio presentó toda la certificación correspondiente al cuarto trimestre de 2024 el día 30 de enero de 2025. "Desde ese momento, nos hemos interesado por el estado del expediente, en múltiples ocasiones, por diferentes vías de comunicación, sin que conste a esta fecha que se ha practicado la liquidación, a pesar del tiempo transcurrido y del interés que hemos trasladado a la Consejería de Justicia en agilizar al máximo el pago de la Justicia Gratuita", aseguró en la misiva.

Sin embargo, como no han recibido noticias sobre si el gobierno regional ha aceptado o no la facturación presentada, advierten que no es posible activar todavía el confirming, que es el servicio financiero que permitiría adelantar el pago, según el comunicado emitido. Tampoco la Consejería, añade, les ha transmitido una fecha aproximada de cuándo tendrán la disponibilidad del cobro.

Justicia gratuita

"Lamentamos profundamente el retraso de la Administración y la falta de noticias sobre las fechas del abono de la Consejería de lo que se nos adeuda a todos los Colegios de la Abogacía canarios, que estamos en la misma situación", afirmó el abogado decano.

El ICALPA ha manifestado, por último, su intención de continuar con el "mayor esfuerzo" para recibir noticias lo antes posible y así poder proceder al abono de los honorarios pendientes.