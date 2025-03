Las alcantarillas de Cañada Honda acumulan basura y residuos durante ocho años

Residuos acumulados, un decantador obstruido y alcantarillas que no tragan el agua. Vecinas y vecinos de Cañada Honda, en Las Palmas de Gran Canaria, manifiestan que el barrio sufre un "abandono total" en su red de canalización, remontándose a unas "obras mal hechas" que no se realizaron de acuerdo con las necesidades de la zona. A ello se suma una falta de limpieza que agrava la situación, acumulando los residuos y la basura que arrastra el barranco de Tasarte. "Cada vez que llueve esto es un barrizal", señala Antonio León Pérez, uno de los vecinos afectados.

Los chubascos de hace unas semanas, cuando el pasado 3 de marzo la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) declaró la alerta por lluvias en Gran Canaria, generaron un río de barro en las calles de bajada. Se salvaron de mayores destrozos, en palabras de León Pérez, porque no llovió tanto como en otras zonas de la Isla.

En la desembocadura de un barranco

Este barrio, ubicado en el distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, ya ha sido protagonista de inundaciones a causa de los residuos que habitualmente taponan el decantador. Se encuentra en la desembocadura del barranco de Tasarte, por el que baja el agua con mucha fuerza y arrastra piedras, ramas o basura. Por su localización, Cañada Honda requiere de una red de canalización actualizada con un mantenimiento periódico, aunque la vecindad asegura que la realidad dista mucho de ello.

Estado de Cañada Honda tras el último episodio de lluvias / La Provincia

Según explica León Pérez, ha habido ocasiones en que el agua ha arrastrado algunos de los vehículos que estaban aparcados en la calle y se ha colado en los garajes y las viviendas, llegando hasta los 30 centímetros en las paredes. Cuenta que llevan unos ocho años con un problema severo en la red de saneamiento, teniendo que ser los propios residentes de la zona quienes limpian las canalizaciones porque el mantenimiento municipal es insuficiente.

Malos olores y obras mal hechas de base

Asegura León Pérez que las obras que tenían como objetivo resolver su situación no han hecho más que empeorarla. A esta problemática se suma la cuestión de los malos olores, agravados porque hay una alcantarilla rota cuya agua se mezcla con la lluvia.

Sobre ello, Roberto Zamora Betancor, vecino de la zona, apunta que el olor llega incluso a algunas casas, puesto que hay numerosos defectos en las tuberías y las cloacas que no se arreglaron debidamente en su momento: "No se hizo la obra como se había pedido".

Zamora Betancor es uno de los vecinos que han acudido en distintas ocasiones a sesiones plenarias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para expresar sus quejas y pedir soluciones. Sin embargo, según apunta, hasta ahora no ha habido una intervención real en el barrio.

Sustitución de aceras por chaflanes

Uno de los problemas que este residente destaca es que, en el momento de hacer obras en el sistema de canalización, no se tuvieron en cuenta las necesidades de la zona. En su lugar, se colocaron parches que han propiciado el estancamiento del agua, un problema que ya existía previamente pero que, aseguran, se vio empeorado con las obras que se hicieron pocos años antes de la pandemia.

Algunos de los cambios que se implementaron entonces pasaron por levantar el nivel de la calle y sustituir las aceras por chaflanes, dejando las viviendas a ras de suelo. Eso hizo que empezase a entrar agua en viviendas y garajes donde antes no entraba. "Llevo 50 años viviendo aquí y veo lo que pasa cuando llueve. Hasta que no haya un destrozo o se hunda la calle, no se va a arreglar. Lo primero que pasará es que el decantador se va a tupir, pasará el agua y lo arrastrará todo", lamenta Zamora.

