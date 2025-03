La Justicia investiga al presidente y a la tesorera de un club de fútbol de El Batán por presunta apropiación indebida

El Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria investiga al presidente y a la tesorera del Club Deportivo Inter Colonia, emplazado en el barrio de El Batán, por un presunto delito de apropiación indebida. La junta directiva llevó a los tribunales en diciembre del año pasado al matrimonio formado por José Antonio Espinosa y Elena Gil porque sospecha que realizaron una serie de maniobras para hacerse con el control de las cuentas del equipo y desviar fondos para su propio uso. Ahora, los denunciantes han pedido a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (Fiflp) que adopte medidas cautelares para apartar de la gestión a los directivos investigados y establecer una comisión gestora provisional en la que estén representados los padres de los futbolistas.

La denuncia sostiene que el presidente del Inter Colonia empezó a realizar acciones irregulares desde julio de 2024, como supuestamente poner el datáfono a su nombre o realizar transferencias desde la cuenta del club a la suya personal para después devolver el dinero al equipo en una cuantía más baja. Esto le habría reportado beneficios mensuales, según los cálculos de la junta directiva, cercanos a los 6.000 euros.

La entidad recibe fondos por la cantina, gastos de proveedores y las cuotas de entre 20 y 25 euros que abonan los padres de los 150 jugadores inscritos. Por otra parte, los entrenadores critican retrasos recurrentes en los pagos que reciben por los gastos de transporte. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con los investigados, pero no ha recibido respuesta.

Los denunciantes sostienen que sustrajeron alrededor de 6.000 euros al mes en el manejo de las cuentas

Los denunciantes señalan que en el curso del último año la cuenta bancaria del equipo ha quedado controlada únicamente por su presidente y su tesorera, después de que el secretario perdiera el acceso a la misma. En uno de los audios aportados a la causa, el investigado advirtió a otros directivos que no iban a tener acceso hasta que no le devolvieran los 20.000 euros que supuestamente le debían.

Una parte de los socios han intentado presentar una moción de censura en las últimas semanas, pero el presidente, que también ha llevado otros equipos de fútbol como la UD Pedro Hidalgo, ha rechazado convocar una asamblea para plantear este asunto bajo el argumento de que la petición está mal planteada y fuera de forma.

Cuando la junta intentó retomar las instalaciones para limpiar, se produjeron nuevos hechos que fueron objeto de una posterior ampliación de la denuncia. Los socios decidieron cambiar las cerraduras de las instalaciones, pero fueron sorprendidos por una alarma de seguridad que supuestamente no conocía ni el club ni el Instituto Municipal de Deportes y que estaba a nombre del directivo. Los denunciantes alegan que se bajaron cinco personas de un coche, entre ellos el yerno del investigado, y presuntamente les amenazaron para que no siguieran adelante.

A pesar de esto, terminaron por cambiar todas las cerraduras menos la de una puerta que utilizaban para el acceso de vehículos y para llevarse a los jugadores del campo. Durante una cesión de las instalaciones para jugar un partido entre el CD Guiniguada Femenino y el CF Unión Viera, una jugadora del Guiniguada se rompió el menisco y tuvieron que romper el candado con una cizalla para poder llevársela.

Espinosa sigue siendo el único cargo de la entidad que tiene acceso a la plataforma de la federación, motivo por el que el resto de la junta directiva ha intentado reunirse con esta para intentar recuperar sus claves. Sin embargo, la federación les ha respondido que no puede tomar cartas en el asunto porque es competencia directa del Registro de Entidades Deportivas y de la Dirección General de Deportes. Ante esta contestación, la representación legal del club ha decidido preparar un nuevo escrito porque teme que esta situación pueda traer graves consecuencias como la desaparición del equipo.

El equipo acumula una deuda con la federación que puede provocar su retirada de cara a la próxima temporada

Los denunciantes también llegaron a emitir un burofax a los investigados en el que les pedían que mostraran el libro de cuentas. Sin embargo, al día siguiente de su solicitud se produjo un robo en el que se llevaron el ordenador de la tesorera, los libros de cuentas y dos de las tres televisiones que tenían, dejando allí la única que estaba estropeada.

El presidente ha trasladado a miembros de la junta que ya no va a hacer nada en el club, pero su mujer les ha manifestado que no va a dejar el control hasta que cobren una subvención con la que prevé pagar las deudas pendientes. Entre estas deudas se encuentra una de la federación que, de no saldarse, podría provocar la retirada del equipo de la competición de cara a la próxima temporada.