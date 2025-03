La Fiscalía Europea abre una investigación por el crédito otorgado a la Metroguagua

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación en relación al crédito de 50 millones de euros otorgado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la Metroguagua. El importe, otorgado a Guaguas Municipales en 2017, con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como avalista, pretendía cubrir el 50% del coste previsto inicialmente para el nuevo sistema de alta capacidad, que entonces ascendía a 100,4 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro años que se ha ido dilatando en el tiempo.

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado-Taramona, afirmó este martes que la gestión del Partido Socialista (PSOE) en la capital grancanaria, al frente del proyecto de la Metroguagua, “ha tocado fondo” con esta noticia.

“Esta investigación es la puntilla que necesitaba un proyecto que se pensó como solución y que se ha convertido en uno de nuestros mayores problemas. No se trata de cuestionar el sistema, sino la caótica gestión que los sucesivos gobiernos socialistas han hecho para implantarlo desde 2015 hasta la actualidad”, indica la portavoz del PP.

Gestión de los fondos

Estas diligencias de investigación por la gestión de los fondos y el incumplimiento de los plazos establecidos para ejecutar las obras deberán ahora concretarse -o no- en la formulación de querella si se considera que ha podido producirse algún tipo de conducta ilegal. “La realidad es que todo lo que tiene que ver con Metroguagua, al margen de lo que determine la justicia, es un completo disparate”, advierten desde el PP.

“Tramos que se han borrado de un plumazo para evitar seguir alargando los plazos de ejecución”, como el desvío del tronco de la GC-1 a su paso por el istmo o el subterráneo de Bravo Murillo; “modificados de obra que han incrementado el coste, ausencia de una única dirección técnica, aumento de los costes, liquidación de contratos, judicialización de las obras, ausencia de estación y cocheras…”, continúa Delgado, “la gestión del PSOE ha sido un dislate”, sentencia.

Para los populares, la llegada a la alcaldía de Carolina Darias no ha mejorado la situación de implantación de la línea de alta capacidad. “Para ella esto no es una prioridad, no se ha preocupado de enderezar un rumbo que estaba torcido y prefiere su proyecto personal del Guiniguada al BRT, que cuando funcione tendrá un claro impacto positivo en la movilidad del municipio y de sus barrios”, añade.

"Le pedimos a Darias que, en vez de tanto viaje a Bruselas para asistir al Comité Europeo de las Regiones, acuda a la sede del BEI en Luxemburgo para explicar qué pretende hacer para terminar cuanto antes la Metroguagua”, subraya la edil, quien critica que los vecinos de la capital lleven pagados más de cuatro millones de euros en intereses de un crédito que estaba llamado a amortizarse con los ingresos por explotación del sistema de transporte.