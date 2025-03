El vendedor de la ONCE de Las Palmas de Gran Canaria al que todos quieren comprar

Desde la antigüedad, las Islas Canarias han sido conocidas como las Islas Afortunadas, y una vez más hacen honor a su nombre. El Cupón Diario de la ONCE, en su sorteo del 13 de marzo, ha dejado un total de 105.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria, gracias a tres boletos premiados con 35.000 euros cada uno.

El responsable de repartir la suerte ha sido Carlos Fernández, vendedor de la ONCE desde julio de 2022. Los tres cupones premiados fueron vendidos en dos puntos clave de su zona de trabajo: el barrio de San Juan y el Carrefour de Hoya de la Plata.

Este no es un caso aislado para Carlos Fernández. En apenas una semana, ha repartido dos premios importantes, consolidándose como uno de los vendedores más afortunados de la isla. Sus clientes habituales ya lo ven como un verdadero portador de suerte.

¿Cómo se juega al Cupón de la ONCE?

Imagen de archivo de varios cupones de la ONCE / La Provincia

Por solo 2 euros, el Cupón Diario de la ONCE ofrece la posibilidad de ganar hasta 500.000 euros al número y serie, además de otros premios secundarios. Sus beneficios se destinan a programas de inclusión y apoyo a personas con discapacidad visual en España.

Jugar a la ONCE es muy sencillo. Cada cupón tiene un número de cinco cifras y una serie, y los premios se asignan según el resultado del sorteo diario. Además del Cupón Diario, la ONCE cuenta con otros juegos como el Cuponazo, el Super Once y el Rasca, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar. Los boletos pueden adquirirse en puntos de venta físicos, a través de vendedores de la ONCE o de manera online en su página web oficial.