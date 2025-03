"Si no van esposados, no vayan": la crítica de una clienta y sus 34 familiares a un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria

Qué difícil resulta a veces separar realidad de ficción en una reseña online. Y más complicado aún diferenciar la percepción subjetiva del cliente de los hechos materiales. Quizá esta sea una tarea imposible. Sin embargo, es precisamente en esa subjetividad donde se esconden pequeñas perlas que revelan mucho sobre la verdadera esencia de un restaurante.

Aunque también es cierto que muchas reseñas son el resultado de autores que, arrastrados por sus emociones (comprensible en gran parte de los casos) y dejando la razón a un lado, terminan por convertirlas en un ejercicio de desahogo.

Algo así podemos encontrar en una reciente reseña sobre un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria. Una clienta llegó a decir que jamás volvería allí salvo que la llevaran "esposada". Ni siquiera como última cena.

Lo primero que destaca en la crítica es el mal olor en la entrada del establecimiento, aunque reconoce que poca culpa tiene ahí el restaurante sino la mala limpieza de las calles de la zona. Con el precio de los platos ya sí empieza la batalla.

Calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria. / LP / DLP

Precios

"Es falso que el rango de precios como publicita el local, esté entre 12 y 20 euros. Cada uno de los que fuimos abonó 28 euros. Sin vino, sin postres". Desde luego, el precio de la restauración en Canarias en los últimos años da para sentarse a debatir.

"El ambiente es extremadamente ruidoso", continuó. "Parece que a menor distancia entre las personas de las mesas, más gritan y más alto se ríen". Cuando una noche empieza mal... "La calidad de la comida es deficiente, cervezas calientes y atención deplorable". No se salva ni la decoración de los baños.

Un cumpleaños con 35 personas

La clienta no venía sola, venía acompañada de su familia para celebrar un cumpleaños. "No nos dejaron colocar sobre la mesa una tarta adquirida en una pastelería cercana con la pueril excusa de que no querían hacerse responsables de una posible intoxicación. Aun cuando nos habían dejado acceder con ella y meterla en sus neveras". Un malentendido, falta de comunicación o el resultado de una guerra fría que poco a poco se iba calentando.

"La camarera que nos atendió tuvo la osadía de enfrentarse verbalmente con uno de los asistentes al cumpleaños, empleando malas caras salpicadas con sonrisitas hipócritas. Somos una familia muy unida que supera las 35 personas. Evidentemente, no volverán a hacer una factura con nuestro apellido".

"Si no los llevan esposados, no aparezcan por allí. Por ese precio se come mil veces mejor en cientos de restaurantes de la ciudad", concluye una de las críticas más abrasivas publicadas recientemente sobre un restaurante de Gran Canaria.