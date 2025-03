Los Tarahales se cansa de los baches: "La última vez que asfaltaron yo estaba en el colegio"

Los Tarahales lleva desde 2021 esperando por el asfaltado de sus calles. La asociación vecinal Los Tarahales Reacciona presentó en los presupuestos participativos de ese mismo año una propuesta para arreglar las vías. La iniciativa fue aprobada, pero desde entonces no se ha llevado a cabo en ninguna de las ocho carreteras. Los vecinos denuncian no estar entre los barrios seleccionados por el Plan Especial de Asfaltado impulsado por el Ayuntamiento capitalino, a pesar de llevar esperando por estas actuaciones durante cuatro años.

La propuesta está prevista para las calles Batalla de Brunete, Batalla del Ebro, Batalla de Belchite, Alto de Los Leones, Batalla de Teruel, Ceros, Singra y Batalla de Balaguer. Nada más y nada menos que ocho calles, en las que en los últimos años solo se han parcheado los baches más notables. El líder vecinal, Ramón Hernández, explica que el mal estado de las vías provoca caídas entre los vecinos y afecta a los amortiguadores de los coches de los residentes, además de molestias durante la conducción.

Un bache en una calle de Los Tarahales. / LP/DLP

«Es necesario ejecutar lo que se solicitó y se aprobó, y no a criterio del Ayuntamiento. Vemos que están asfaltando un montón de calles de la ciudad que no han sido presentadas a presupuestos participativos, y no están peores que las de Los Tarahales», apunta Hernández. El Consistorio capitalino ha puesto en marcha un Plan de Asfaltado para 2025 que pretende repavimentar calles distribuidas en once barrios de los distritos de Ciudad Alta, Centro y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, a través de una inversión de 2,2 millones de euros.

Inundaciones

Hernández asegura que ha pasado, por lo menos, una década desde la última vez que se repavimentó algunas de las calles. «Por ejemplo, en la calle Batalla de Teruel, que es donde yo vivo, recuerdo que la última vez que se asfaltó fue cuando yo estaba en el colegio, por lo que estamos hablando de 40 años», rememora.

Esta actuación propuesta por los vecinos no solo pretende mejorar el estado de la vía, sino también prevenir las inundaciones. En Canarias y, concretamente, en la capital grancanaria, la lluvia es más bien esporádica, pero precisamente este factor provoca que la falta de planificación en las infraestructuras llegue a crear molestias e incluso destrozos durante las tormentas. Hernández comenta que la calle está prácticamente al mismo nivel que las aceras, por lo que el agua se mete en las viviendas y locales comerciales. «Si el agua entra a una vivienda y tienes una regleta en el suelo como la mayoría de los mortales, al final, mueres electrocutado», prevé el presidente de la asociación de vecinos. Por ello, Hernández opina que es necesario «fresar las vías y luego repavimentarlas para que las aceras ganen altura». El fresado es una técnica que permite eliminar el pavimento dañado y agrietado para colocar una nueva capa, lo que permitiría mejorar la nivelación según Hernández.

El charco formado en la calle Batalla de Teruel. / LP/DLP

El Ayuntamiento explica que el Plan de Asfaltado responde a la primera mitad del año y «está aún por definir los trabajos que se realizarán en el segundo semestre para seguir atendiendo las necesidades de los barrios». Fuentes municipales destacan que el proyecto cuenta con la mayor inversión de la historia para el asfaltado y recuerdan que está previsto que se inicie este año la segunda fase de la reurbanización de la carretera principal de Los Tarahales. Por su parte, Ramón Hernández detalla que tiene una reunión con la concejala del Distrito de Ciudad Alta, Betsaida González, el próximo lunes para abordar la situación.

Otros proyectos

La repavimentación no es el único proyecto de los presupuestos participativos que no se ha llevado a cabo. Respecto a las inundaciones, el barrio también votó por la ampliación y colocación de imbornales (sumideros ubicados en la calzada) en la calle Somosierra para mejorar la absorción de las aguas pluviales. También se aprobó la instalación de un monumento al pastoreo en la rotonda de Los Pastores para hacer homenaje al pasado agrario del barrio. La iniciativa, que consiste en una escultura de un pastor cuidando de sus cabras, es una propuesta de 2022, pero que se ha quedado en el aire.

Propuesta de una escultura para la rotonda de Los Pastores. / LP/DLP

Por otra parte, los residentes también aguardan por la modernización del mobiliario urbano del parque infantil, así como la instalación de una luz led para las pérgolas que se instalaron en la plaza. «Después de 12 años le toca un cambio, hay que ponerles elementos más novedosos, más actualizados», destaca Hernández sobre el parque donde juegan los pequeños.

Nuevas marquesinas para el barrio El barrio cuenta con una nueva marquesina de guagua instalada por la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria. Es una reclamación histórica de los vecinos la incorporación de este tipo de infraestructura para protegerse de las inclemencias del tiempo. Se ha colocado en la Carretera de Los Tarahales y se espera la incorporación de otras dos más.

