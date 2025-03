Una hamburguesería de Gran Canaria, entre las mejores de España

Ubicado en la calle Henry Dunant, número 3, en el barrio de Escaleritas, New Machín lleva 18 años revolucionando el delivery en Canarias. Fundado por Miguel Machín Pérez, este restaurante ha sido un visionario en el mundo de la comida rápida. Este enfoque innovador le ha llevado a competir no solo en los Premios Just Eat, sino también en el IV Campeonato de España de Hamburguesas, que se celebró del 1 de febrero al 3 de marzo.

Desde su apertura en 2008, ha cambiado de local una vez, trasladándose en 2014 a un espacio más amplio. Actualmente, opera de 12:00 a 16:00 y de 18:00 a 00:00, salvo los martes. Su capacidad de trabajo es impresionante, con hasta 250 pedidos los fines de semana y alrededor de 180 diarios entre recogidas en local y pedidos a domicilio.

Creatividad sin límites: el "Willie Wonka" de la hamburguesa

La filosofía de New Machín es clara: la innovación es la clave del éxito. Miguel Machín, conocido como el "Willie Wonka canario", ha convertido su restaurante en un verdadero laboratorio gastronómico, experimentando con sabores y tendencias globales.

Gracias a su inquietud por la creatividad, se ha adelantado a grandes marcas con productos únicos. Un ejemplo de ello es su famosa "Smash Mango Loco", una hamburguesa con salsa de Monster, cebolla frita y queso cheddar. Además, ha creado combinaciones innovadoras como la Gurdunut de Goiko o hamburguesas con sabor a Cheetos, antes de que se popularizaran en grandes cadenas.

Entre los platos estrella del menú destacan:

Hamburguesa PalQPueda : 150 g de carne con tomate, lechuga, cebolla, queso, bacon, huevo frito y tres salsas.

: 150 g de carne con tomate, lechuga, cebolla, queso, bacon, huevo frito y tres salsas. Tinki Winki : doble carne, doble queso cheddar, salsa especial, barbacoa y cebolla frita.

: doble carne, doble queso cheddar, salsa especial, barbacoa y cebolla frita. Perrito Selvan : una de sus creaciones más demandadas.

: una de sus creaciones más demandadas. Papas Missisipi y Papas de To': ideales para compartir en una noche de Netflix.

New Machín, en imágenes / LP / DLP

Un adelantado a su tiempo en redes y delivery

Antes de la llegada de Glovo, Uber Eats o Just Eat, New Machín ya había implementado su propio sistema de entrega. Mucho antes del auge de las aplicaciones de comida, Machín gestionaba pedidos por MSN, Tuenti y Nevera Roja, demostrando su capacidad para anticiparse a las tendencias del mercado.

New Machín sigue marcando la pauta en la gastronomía canaria, demostrando que el éxito radica en la combinación de calidad, creatividad y visión de futuro.