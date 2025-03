El primer atún rojo de la temporada llega al Mercado Central con un peso de 298 kilos

El atún rojo se hizo de rogar, pero, por fin, ha llegado a Canarias. El primer túnido entró en la mañana de este jueves 10 de marzo a Las Palmas de Gran Canaria, directo hacia el Mercado Central, después de ser capturado en las aguas entre Fuerteventura y Lanzarote por el barco Esperanza, de los hermanos Iván y Lucas Trujillo. Un año más, fue el puesto de la Pescadería Hermanos Montesdeoca Medina quien se hizo con la pieza que inaugura la temporada en el Archipiélago, captando la admiración y sorpresa de la clientela más madrugadora. No es para menos, puesto que el pescado pesó un total de 298 kilos y costó alrededor de 4.500 euros.

Ya está a la venta para el público a 29,90 euros el kilo, si bien el precio irá bajando a medida que se estabilice la pesca de atún rojo. José Montesdeoca, uno de los dueños del negocio, aclara que este pescado es el "más esperado por los clientes y la restauración" y que, a pesar de que tiene "mucha cabeza, espinas, cerros y aletas, se aprovecha casi todo".

Al estar tan demandado, y por ser el primero de una campaña tardía que comenzó hace dos meses, creen que lo habrán despachado antes del fin de semana. "Si llega al sábado es un milagro", bromea Luis Santana, el encargado del puesto.

La gastronomía japonesa, en auge

Tal y como cuenta, son muchas las personas interesadas en hacerse con el ansiado atún. La pescadería tiene incluso una lista de espera con clientes que lo han ido solicitando, por lo que a lo largo de la mañana les espera una ronda de llamadas para decirles que ya pueden pasarse a comprar un pedazo.

Es más, el encargado señala que, con el auge de la gastronomía japonesa, cada vez son más los restaurantes interesados en comprarlo completo. Todo se andará, aunque, por ahora, venderán la primera pieza solo a particulares. "Están locos por llevárselo entero pero la prioridad son los clientes de la pescadería, que tenemos mucha demanda. Se lo merecen, que para eso están todo el año con nosotros", apunta.

Desde el momento en que descargaron el atún del camión, comenzaron las palabras de asombro y admiración entre los trabajadores del mercado por el tamaño de la pieza. Según cuenta Maica Santana, una de las empleadas de la pescadería, su peso suele ir de 250 kilos en adelante. El más grande que ha despiezado Luis Santana llegó a pesar casi el doble: 450 kilos.

Debido a sus años de experiencia, el encargado ya ha desarrollado toda una estrategia utilizando su propio peso para subir y bajar el atún por la rampa del almacén, cogiendo carrerilla u ofreciendo resistencia para evitar que caiga.

Sorpresa y admiración entre la clientela

Al salir a la zona de compras, los clientes de la mañana no se quedan indiferentes ante su gran tamaño, por lo que muchos se afanan a sacar fotos. "Me sorprendió porque nunca he tenido un bicho así de grande tan cerca", asegura Marcos Ramos, que vino junto a Piedad Batista para hacer sus compras habituales. Decidieron hacer un pequeño cambio de planes ya que, al ver semejante atún, quedaron en volver un rato más tarde, cuando estuviese despiezado y limpio, para llevarse un trozo a casa. "Estoy impresionada, no tenía ni idea", insiste Batista.

Después de exhibirlo solo unos minutos, para evitar que se corte la cadena de frío, Luis Santana baja el pescado de vuelta al almacén, donde se dispone a hacer el despiezado en unos 20 o 30 minutos. Primero le quita la cabeza, que es lo más difícil. Luego separa la ventresca, que es la parte "más cotizada del pez", y está ubicada en la parte inferior, cerca la cabeza. A continuación, procede a sacar los lomos y las carrilleras.

"El atún rojo es como un cochino negro, se aprovecha todo. Es un espectáculo. Quien valora el pescado sabe que un filete de estos es una maravilla. Logramos ser otro año más los pioneros en tenerlo aquí", celebra.

Desde que viene uno ya llegan todos juntos

Maica Santana explica que, en cada temporada, pueden vender unos ocho o nueve atunes de ese tamaño, y que los primeros se van "muy muy rápido". Sobre el motivo del retraso de su llegada, afirma que no saben con seguridad por qué ha sucedido, aunque especula que "el cambio climático tendrá algo que ver".

En cualquier caso, reflexiona que se trata de un pescado que "viene de paso y después sigue hacia la Península. Ese es un recorrido que tiene que hacer, se puede atrasar un poco, pero siempre será así".

Con la emoción de ver llegar el primer atún rojo a Gran Canaria, Maica Santana recuerda que "desde que viene uno ya llegan todos juntos". Por eso, los amantes de este codiciado espécimen pueden estar tranquilos: queda pescado para rato.

