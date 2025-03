Tras años de abandono comienza la restauración de la Casa del Deán, el inmueble más antiguo de Las Palmas de Gran Canaria

Hay casas en Las Palmas de Gran Canaria que, con un poco de imaginación, permiten realizar un viaje en el tiempo. Sin embargo, muchas de ellas se encuentran en estado ruinoso, poniendo en peligro los retazos que quedan del patrimonio arquitecónico de las Islas. Uno de los inmuebles más antiguos de la capital, que data del siglo XVI, es la Casa del Deán, cuyos trabajos de rehabilitación comenzaron por fin este año después de haberse pospuesto en numerosas ocasiones.

Son muchos los proyectos que han planteado la restauración de esta casa en el pasado, pero hay varios motivos por los que no han pasado el corte. En primer lugar, dado que tiene la máxima protección, está muy limitado el tipo de intervenciones que pueden hacerse. En segundo lugar, el estado delicado en el que se encuentra, sumado a desacuerdos entre las corporaciones implicadas a lo largo del tiempo, ha llevado a que no se emprendieran antes los trabajos, con licencia desde mayo de 2023, que aluden a un "local comercial".

Estado ruinoso

Esta vivienda se encuentra en la calle La Pelota, haciendo esquina con Herrería. La puerta está normalmente cerrada, pero cuando los trabajadores entran y salen para llevar los materiales puede verse que toda la parte de dentro se encuentra en estado ruinoso, con el suelo levantado y lleno de escombros. "Hace falta echarle mucha mano. Va para largo, por lo menos año y medio", apunta uno de ellos.

El interior ya se ha remodelado en distintas ocasiones a lo largo de su historia, manteniendo las fachadas sin apenas cambios. Las zonas exteriores también denotan que la casa ha estado abandonada por mucho tiempo: pintadas, marcos de ventanas rotos, rejas en la pared para evitar desprendimientos y la pintura vieja descascarillada.

El Obispado, uno de sus últimos dueños, vendió el inmueble en 2018, por lo que actualmente pertenece a un particular. La empresa promotora de las obras actuales es Régulo Alfa Leonis S.L., y los arquitectos a cargo de las son Guillén Mateos y Llopiz Arquitectos S.L. y Francisco Reyes Monzón.

Casas con historia

Según un artículo del Boletín de Patrimonio Histórico, revista de la ULPGC, la Casa del Deán ya aparecía en los planos de la ciudad de Torriani de 1588, así como en los elaborados por Pedro Agustín del Castillo, en 1686. "Los primeros documentos conocidos de titularidad de la casa son los del testamento del canónigo Pedro Valentín Herrera fechado el 22 de enero de 1695, en el cual dona la vivienda al Deán del Cabildo Catedralicio", apunta el texto.

No se conocen documentos que acrediten desde qué fecha exacta está en pie la vivienda, pero sí puede saberse que tiene unos cinco siglos y que cuenta una parte de la historia de la ciudad, así como sus antaño habitantes. Otra de las viviendas más longevas, actualmente en estado de abandono, es la que está ubicada en el número 27 de la calle Mendizábal. Al igual que muchas casas antiguas, ha sufrido varios incendios en el pasado.

Exterior del inmueble ubicado en el número 27 de la calle Mendizábal / Nayra Bajo de Vera

También fue erigida en el siglo XVI y, entre sus destacables características, tiene un alzado tradicional canario con una portada de cantería hecha de piedra arenisca. El Ayuntamiento de la ciudad procedió el año pasado a su expropiación de mutuo acuerdo con los anteriores dueños, por lo que actualmente es propiedad municipal.

Una rehabilitación que se hace esperar

Su adquisición en aquel momento supuso un coste de 368.082,35 euros para la coporación. Lleva abandonada más de una década, si bien el Plan General de Ordenación de la capital lo incluye con la calificación urbanística de uso cultural. Hasta la fecha, se desconoce a qué pretende destinarse. Pero no se trata, en cualquier caso, de un proyecto sencillo, puesto que el grado de protección del que goza limita las intervenciones que puede hacer el Ayuntamiento.

En este sentido, el Plan Especial de Protección Vegueta-Triana apunta a la necesidad de la "rehabilitación del inmueble protegido cuyo estado de conservación requiere de una pronta actuación debido al estado de vulnerabilidad que presenta, derivado de un abandono prolongado". Por otro lado, también señala que el "interior está en estado ruinoso".

Detalle del inmueble ubicado en el número 27 de la calle Mendizábal / Nayra Bajo de Vera

Abandono prolongado

No está del todo claro cuál de estas dos viviendas, la Casa del Deán o la de la calle Méndizabal, es más antigua, teniendo en cuenta que estas fincas han tenido diversas restauraciones, lo cual hace que sus distintos componentes no siempre pertenezcan a la misma época. Sea como fuere, tienen varias cosas en común. Además de pertenecer a fechas similares, han sufrido un abandono prolongado que las ha conducido a su estado actual.

Por su parte, la diferencia de años que puedan tener "no es significativa". Así lo expresa Juan José Laforet, cronista de Gran Canaria y de la capital: "Pertenecen al conjunto de casas que nos quedan". Así, ambas conforman una parte del "rastro del siglo XVI que aún pervive", sirviendo como documento del "primer momento de la arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria".

Sucesivas reformas

Tal y como apunta, no son muchos los edificios que quedan de aquella época, pero sí son importantes. Entre ellos también puede incluirse el del Obispado, que se encuentra en la Plaza de Santa Ana, y que se contruyó a principios del siglo XVI.

No obstante, el edificio actual es el resultado de la reconstrucción que se hizo en el siglo XVII después de sufrir un incendio, a la que se suman las sucesivas reformas que se han ido realizando en el interior. "No hay documentos exactos del nivel de reconstrucción", señala Laforet, por lo que no es posible saber hasta qué punto se conservan los materiales originales.

En el número 2 de la calle Triana se alza otra edificación del siglo XVI que incluye arcos góticos y que en el siglo XVII acogió a una bisnieta de Carlos V. Su fachada fue rehabilitada en 2017 por la Fundación CajaCanarias después de que se produjera una caída de cascotes. Cerca de esa zona, frente a los raíles conmemorativos del tranvía "La Pepa", hay un edificio cuya fachada también fue construida en aquella época, aunque todo el interior está reformado.

Exterior del inmueble ubicado en el número 2 de Triana / Nayra Bajo de Vera

Muchos herederos y un catálogo desactualizado

El primer Plan de Protección Vegueta-Triana se adoptó en 1985, pero este y sucesivos planes no evitaron que dichas edificaciones históricas, entre otras que aún se preservan, continuasen en estado de abandono. "El problema deviene en que el catálogo de edificios protegidos se hizo hace muchos años y la administración pública no puede intervenir una propiedad privada", resume Laforet.

Por un lado, tal y como explica, es necesario actualizar el catálogo, puesto que no están recogidos todos los edificios que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad. Por otro lado, cuenta que muchas de estas casas suelen tener muchos herederos que no se ponen de acuerdo en qué hacer con ellas, haciendo que finalmente acaben en estado de abandono. El Ayuntamiento solo podría intervenir en caso de que hubiese riesgo de derrumbamiento por un destacable estado ruinoso, en cuyo caso los propietarios deberían abonar la factura de los arreglos. De no ser así, entonces sí podría expropiarse el inmueble.

A su modo de ver, es fundamental que la administración encuentre la forma jurídica para negociar que los propietarios procedan a la restauración de las casas, ya que hacer una gran inversión pública para comprarlas todas y luego arreglarlas no sería razonable, tal y como reflexiona. Sin embargo, tampoco lo es que estas casas, que conforman una parte importante de la memoria de la ciudad, permanezcan en estado de abandono.

