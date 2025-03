De residuos a oro: lo que está haciendo Ayagaures te va a sorprender

La finca Hoya Ponce, ubicada en el antaño municipio de San Lorenzo, acogió este martes una visita muy especial: Aday Sosa, jefe de servicio de Ayagaures Medio Ambiente, del grupo Pérez Moreno, acompañado por alumnos de distintos centros de Formación Profesional de Gran Canaria, se acercó para conocer de primera mano los trabajos de regeneración de suelos y compostaje que se están realizando en esta explotación agrícola. El encuentro sirvió para demostrar cómo la economía circular es clave en la agricultura canaria del presente y del futuro.

Durante la jornada, estudiantes del IES Ana Luisa Benítez (Paisajismo y Medio Rural), IES Agustín Millares Sall (Jardinería FP Dual), CIFP Felo Monzón (Jardinería FP Dual) y del Ciclo Superior de Gestión Forestal y del Medio Natural del IES Vega de San Mateo pudieron ver cómo se trabaja el suelo desde la base: aportando materia orgánica de calidad, generada a partir de residuos agrícolas que, de otra forma, serían difíciles de gestionar.

Aday Sosa explicó el proceso que llevan a cabo en Ayagaures Medio Ambiente para transformar residuos como la gallinaza en compost de alta calidad. “Muchos agricultores aún importan abonos desde lugares tan lejanos como Holanda, mientras aquí generamos recursos que podemos y debemos aprovechar. Esta es una oportunidad para cerrar el ciclo y apostar por la sostenibilidad real en nuestras fincas”, afirmó Santana.

Estudiantes de FP descubren el proceso de compostaje en la finca Hoya Ponce, ejemplo de economía circular aplicada al campo canario. / La Provincia

El compost elaborado en Ayagaures Medioambiente ya se está aplicando en muchas empresas agrícolas Canarias, como parte de un plan integral de regeneración del suelo. Esta práctica no solo mejora la fertilidad y la capacidad de retención de agua del terreno, sino que también contribuye a la captura de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático. “Cada vez que enriquecemos el suelo con materia orgánica de calidad, lo estamos convirtiendo en un sumidero de carbono natural, y eso es vital para la lucha contra el cambio climático”, añadió Sosa.

Los alumnos mostraron un gran interés durante la visita, participando activamente en las explicaciones y valorando la experiencia como muy positiva. Yamiley Angiraa, alumna del IES Vega de San Mateo del ciclo de forestales, lo resumió así: “Esta visita me abrió los ojos. Ver cómo funciona el trabajo de Ayagaures Medioambiente me anima a seguir formándome. Hay mucha necesidad de personal cualificado en el sector, y es clave que no dejemos de aprender. El campo canario tiene futuro, pero depende de nosotros”.

Desde Hoya Ponce destacan la importancia de abrir las puertas a los futuros profesionales del campo. “Aquí les enseñamos que la agricultura de hoy va mucho más allá de plantar y cosechar. Se trata de cuidar el suelo, aplicar técnicas de economía circular y crear sistemas sostenibles que respeten el medio ambiente”, señalaron desde la finca.

La jornada terminó con una charla abierta entre los técnicos de Ayagaures Medioambiente y el alumnado, donde se insistió en la necesidad de seguir formándose y especializándose. “Las empresas necesitamos gente preparada, con ganas de innovar y de trabajar por un modelo agrícola sostenible y rentable”, concluyó Aday Sosa.