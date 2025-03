«Podríamos coger como ejemplo el presupuesto del carnaval de Tenerife, que es de 5 millones»

Usted ha cuestionado la gestión del reciente Carnaval de ‘Los Juegos Olímpicos’, aunque no la fiesta en sí. ¿Por qué?

Creemos que ha habido una mala gestión y que ha sido una deriva de los últimos 10 años. Lo que nos preocupa es que los presupuestos no se cumplen nunca. Siempre se ha gastado por encima, y eso nos lleva a hablar de que, o no se han hecho bien los números o lo que ha habido es improvisación.

Puedo entender que celebrar un carnaval no es fácil, pero con la experiencia que tiene, en este caso, Inmaculada Medina, ya tendría que estar perfectamente capacitada para presupuestarlo bien. Además, no hay transparencia porque no sabemos a día de hoy el balance que hace el propio equipo de Gobierno. Al pleno se llevan modificaciones de créditos, pero no hay un límite, no hay un control, por eso hablamos de gasto descontrolado en el carnaval.

Habla de falta de transparencia. ¿Es lo que han encontrado en la gestión de la Sociedad de Promoción?

No le puedo contar las veces que hemos tenido que acudir a la Comisión de Transparencia porque prácticamente nunca se nos da información cuando se les solicita. De hecho, en la última ocasión, la propia comisión les dio un plazo, que ya se ha vencido, y seguimos sin tenerla. Ese es el día a día de esta empresa, y que motivó que lleváramos todo esta opacidad ante la Fiscalía Anticorrupción. Si ya nos cuesta que nos den la información de gasto público normal, saber lo que han puesto los patrocinios privados sería pedir mucho, pero estaríamos haciendo otra valoración distinta a la que hacemos ahora. El problema surge cuando el propio Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción anuncia una serie de datos alarmantes como la deuda de más de ocho millones de euros a proveedores.

¿Qué vieron en esos contratos?

Vimos un abuso excesivo de contratos menores, fraccionamientos y negociados sin publicidad, superando incluso importes que establece la ley. Elaboramos un dossier de 300 páginas y se lo intenté presentar a la alcaldesa Carolina Darias y a su equipo, pero no quisieron recogerlo. Lo que queda claro es que el Ayuntamiento tiene que tener más control sobre sus empresas públicas, como sucede también con Geursa.

Habla de una concejala, Inmaculada Medina, que lleva 10 años gestionando esta fiesta. Le llegué a escuchar en una ocasión que se debía defender al Carnaval de ella, ¿por qué?

Le tengo un gran respeto como persona, es una mujer luchadora y este carnaval no ha sido nada fácil para ella, y ahí ha estado al pie del cañón. Pero la forma en la que ha gestionado la Sociedad de Promoción y esta fiesta, por los datos que hemos analizado, no es la adecuada para un político, no demuestra que cuide el dinero público. Pero esa sensación parece que tampoco la tiene la alcaldesa, que es quien la ha puesto en ese cargo.

¿Cree que debe de haber un límite presupuestal? ¿De cuánto?

Está claro que el presupuesto que había cuando nosotros gobernábamos era irrisorio, pero podríamos coger como ejemplo el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, a lo mejor cinco millones de euros, pero quedándose ahí, que no se convierta luego en nueve. Tiene que haber un presupuesto estable, fijo y con un estudio actualizado que avale el retorno.

¿Cómo plantearía usted el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

Creo que esta ciudad tiene que encontrar, de una vez por todas, un espacio único, definitivo y de referencia. Creemos que tiene mucho sentido que el parque Santa Catalina sea el lugar para la celebración de las galas, y es lo que se nota que quiere la gente, pero ahora mismo está en entredicho por culpa del proyecto de la Metroguagua. En estos momento la cuestión es, o Carnaval o Metroguagua.

Contar con un espacio cubierto, ¿sería una opción?

El alma de este carnaval es el espacio abierto. Cuando yo me refiero a tener un espacio cubierto es como ‘plan B’ por si llueve en esas fechas, no porque se tenga que hacerse en un lugar así de forma definitiva.

El local de Manuel Lois, ¿lo consideraría como ese espacio?

Me parece una idea fantástica que los grupos ensayen ahí, y sabemos reconocer las cosas buenas. Es verdad que necesita mejoras de acceso y del propio recinto, pero yo apostaría porque se convierta en lugar para los grupos y en Museo del Carnaval. También habría que estudiar el espacio del Rincón, y llevar la fiesta a los barrios.

Cambiando de tema, una denuncia de un colectivo vecinal destapó el presunto caso de corrupción del Caso Valka-Geursa. ¿Qué implicación ha tenido para la ciudad?

Primero, queda claro que este equipo de Gobierno no es responsable de los hechos que se están investigando, que han tenido lugar antes de agosto de 2023, pero de lo que sí es responsable Carolina Darias es que desde el primer minuto tenía que haber salido a tranquilizar a los ciudadanos, y sobre todo, a tomar medidas políticas. Estamos hablando de ocho delitos muy graves. Además, estaban siendo investigadas tres personas que formaban parte del órgano de cumplimiento normativo de Geursa, entre ellas su gerente -de la que tuvimos que esperar hasta el pasado mes de diciembre para que la apartaran del puesto. Seguimos sin ver, a día de hoy, el interés por saber lo que ha ocurrido.

A pesar de que la justicia nos ha dado la razón para que se celebre un pleno extraordinario para que nos den explicaciones, seguimos esperando que se realice. Creemos que este gobierno ha ido a rebufo y que las consecuencias para la ciudad, la más importante, ha sido la desconfianza generada en el ciudadano sobre el uso del dinero público. La última decisión sobre las 74 viviendas -que aunque no tiene que ver con el caso Valka, sí tiene que ver con Geursa-, demuestra que hay un descontrol absoluto del Ayuntamiento sobre las sociedades públicas.

Mencionó antes el proyecto del Guiniguada. Yo le he escuchado decir que tiene «un futuro incierto», ¿por qué?

Porque es un claro ejemplo de que cuando las cosas se hacen mal, acaban mal. Había un consenso de renaturalizarlo, pero nos sorprende de Carolina Darias que lo haya transformado en un proyecto personal suyo. No solo ha boicoteado la participación ciudadana, sino que no se alinea con el planeamiento inicial, y nos tememos que acabará judicializado. Ella decidió mantener el asfalto y lo que pretende es allanar el espacio y colocar una serie de esculturas a lo largo del paseo.

Sobre la limpieza, o la falta de la misma, ¿qué opina?

La ciudad está peor que nunca, pero es que los servicios básicos como seguridad o transporte público también. ¿Cuándo habíamos tenido una plaga de ratas como esta? Y teniendo la ciudad más dinero que nunca, que es lo increíble. El presupuesto del Ayuntamiento llega ya a 520 millones de euros.

Ha mencionado la seguridad, y vemos que hay un conflicto laboral con los policías locales y bomberos.

Sí, pero hasta hace poco también con los guagüeros. También lo tiene con el personal interno del Ayuntamiento, que se queja de lo mismo, de que están desmantelados. El servicio municipal de Limpieza, en los últimos 10 años de gobierno socialista, ha perdido más de 300 trabajadores. Es necesario sacar más ofertas de empleo.

Hablábamos al inicio del Carnaval y del presupuesto que se le dedica. ¿Y a la Cultura?

La Sociedad de Promoción, no nos olvidemos, es el órgano responsable también de ella. Las deudas asfixiaron a muchos productores que tardaron en cobrar hasta dos y tres años. Fue un maltrato para el sector. Pero es que además, el tema de la capital cultural para 2031 está en juego. Los espacios culturales no han tenido ninguna mejoría, y el reciente caso del Museo Néstor, cuya licitación ha quedado desierta, es la hecatombe. Hay un agravio cultural, los gestores nos comentan que van a la Sociedad de Promoción y les dicen que no hay dinero, pero en cambio, sí lo hay para el Carnaval.

