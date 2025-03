Schamann Market: un escaparate al aire libre

El Parque de Don Benito se convirtió en un escaparate al aire libre para los comercios y artesanos en el Schamann Market. Este año, por primera vez, se ha llevado a cabo la actuación de cinco murgas en un programa enfocado en el comercio y la música. La Asociación de Empresario de Schamann en colaboración con el Ayuntamiento capitalino y el Cabildo organiza anualmente este evento que tiene como objetivo revitalizar el sector empresarial.

«Los puestos son muy originales y encuentras productos sostenibles», destacaron Zoraida y Mercedes Alonso. Las hermanas escuchaban al grupo Fábula en la pista de baile: «La voz de la chica me ha encantado y el baterista es muy bueno». Lo cierto es que a principios de la tarde no había mucha afluencia de público. «Creo que la gente no ha venido porque hay alerta de viento, porque sino esto estaría mucho más lleno», valoraron.

Al escenario se subieron las murgas Crazy Trotas, Las Traviesas, Lady Chancletas, Melindrosos, Los Twittys y los Chacho Tu, estos últimos los organizadores del encuentro. Este grupo, originario del barrio de Ciudad Alta, propuso entrelazar el evento comercial con el Carnaval. «Queremos que haya movimiento, dar vida al mercadillo y llevar el Carnaval a todos los barrios», destacó el presidente de la murga, Juan Manuel García, más conocido como Upi.

La murga Crazy Trotas actúa en el Schamann Market. / LP/DLP

En el parque se congregaron 29 puestos de artesanos y vendedores ambulantes, así como dos foodtrucks. Uno de los productos más singulares eran las velas con forma de dulces que confundían a más de uno. Solo la mecha en la parte superior indicaba lo contrario, ya que la forma y el olor eran igual a un capuccino o a una tarta de galleta. Todas las velas y jabones los hace de forma manual Giorgia Matzucato. «Soy artista de toda la vida, he hecho pulseras, resina, he hecho de todo, pero por último llegué a esto y me encantó», afirmó.

Dulces caseros

A unos pasos más allá había otro quiosco en el que los dulces sí eran reales. Esther Parras cambió su cafetería La Bendita para acercar al público sus alfajores y empanadas caseras. «Soy chilena, así que mis empanadas son muy demandadas», afirmó Parras. Todos los productos son ecológicos de La Granja Escuela. Además de los dulces también ofrecían papas de la huerta y una fresca limonada.

También se unieron en un mismo puesto Elena Meglio y Luigi. La propietaria de la floristería el Jardín Secreto detalla que no es solo una tienda sino que también acogen creaciones artísticas. Luigi expone en este espacio las lámparas de botellas recicladas que elabora. «Hay objetos muy bonitos que la gente no ve porque ya han sido usados, pero por qué no puede ser una botella una lámpara y una lata un macetero», señaló el artista.

Actuación del grupo Fábula en el Schamann Market. / Andrés Cruz

Alexandra Romero también trabaja con la naturaleza, pero para crear bisutería única. La creadora de Nithaiah Creations toma las flores de las orquideas y algunas mariposas para crear colgantes, pendientes e incluso anillos. «Cada flor tarda un proceso de dos meses de trabajo», detalló.

Algunos de los personajes más conocidos de los dibujos animados y también osos de peluche estaban presentes en el mercado a través de las creaciones de Laura Niño. La artesana cosía con máquina pero luego descubrió el ganchillo a través del amigurumi. «He dejado la máquina apartada para hacer los muñecos que son más variados», comentó.

La miembro de la asociación de empresarios Sandra González estaba al frente de un puesto de objetos de meditación y reiki. «Queremos darle vida al barrio y recordar la importancia empresarial de Schamann porque en los últimos años ha decaído mucho y los que seguimos estando queremos promocionarnos», afirmó la propietaria del Centro Ganeshom. Durante el día de hoy continúa el mercado desde las 10:00 hasta las 16:00 horas con las actuaciones de Paso a paso a las 11:00 horas y Romi Rick a las 12:00 horas.