«No veremos la Metroguagua antes de que acabe la legislatura»

Hemos conocido recientemente que la Fiscalía Europea ha abierto una investigación por la gestión y estado de las obras que tendrían que haberse financiado con 50 millones de euros otorgados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la Metroguagua. ¿Qué le parece que los problemas de este proyecto trasciendan ya a escala europea?

Es la gota que colma el vaso de lo que venía a ser el proyecto estrella en 2017, y que iba a solucionar los problemas de movilidad de la ciudad. Esto lo convierte en un desastre total y rotundo porque después de ocho años no está ejecutado ni el 50%. Y no solo eso, sino que lo que queda son los tramos más complicados. Además, las obras iban a costar 100 millones de euros y lo que hemos calculado asciende ya a 180-200 millones de euros, pero el problema es que nadie lo sabe con exactitud.

Aunque ya se ha amortizado del crédito 2, 9 millones de euros, la ciudad ha pagado ya casi 4 millones de intereses, sobre todo porque si ya hubiese estado en marcha hubiese generado ingresos para pagar. Además, la investigación ha sido a raíz de una denuncia del propio BEI, y esto es muy grave. La alcaldesa debería estar tranquilizándonos porque los avalistas de ese crédito somos todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, pero a Carolina Darias no se le oye ni dar soluciones, lo que demuestra que no le interesa este proyecto, solo piensa en su proyecto personal del paseo del Guiniguada.

¿Qué consecuencias puede traer para el proyecto?

Ahora se traslada a la Fiscalía Provincial. Pero no nos olvidemos que la Fiscalía Europea también está investigando el Caso Valka. Ha puesto el foco en pedirle a Geursa que justifique si los fondos que están siendo investigados se han financiado con fondos europeos.

Este proyecto, además, ha tenido que devolver fondos por no haber ejecutado en tiempo ciertos tramos.

Sí, como los 10 millones de euros que nos concedió el Ministerio de Transporte como subvención para la obra de Hoya de la Plata, que quedó empantanado, no se sabe cuándo se va realizar, además de judicializado. Se devolvió y tuvimos que pagar casi 3 millones de intereses al Estado porque no gastamos lo que se nos prestó. Esto es un agujero sin fondo, y lo peor de todo es el rechazo que está generando entre los ciudadanos.

No les está permitiendo ver los beneficios que sí generaría un transporte de este tipo, con preferencia semafórica y que tiene todo el sentido en una ciudad como esta. La Metroguagua serviría para desbloquear al resto de guaguas para que puedan llegar a los barrios, donde muchos de ellos siguen careciendo de este tipo de servicios públicos.

¿Cree que es un proyecto de los que se denominan ‘elefante blanco’?

Creo que es peor, porque el elefante blanco no se ve, pero aquí lo que estamos padeciendo -y viendo- son las consecuencias de esa mala gestión. Esta obra hay que acabarla cuanto antes, pero firmo donde sea -y si no que salgan a desmentirlo- que no veremos la Metroguagua antes de que acabe esta legislatura.

Y mientras no se acabe, esta ciudad seguirá con los atascos y con las consecuencias que ya hemos visto, por ejemplo, en el Carnaval. Sobre todo, seguirá generando un sentimiento de rechazo entre los ciudadanos.

