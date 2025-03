Cuatro personas refieren haber sufrido abusos sexuales por parte del mismo familiar en Gran Canaria

Cuatro personas han revelado que sufrieron abusos sexuales durante la infancia por parte de un mismo familiar. El juicio que arrancó este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas contra un hombre acusado de agredir sexualmente y exhibir pornografía a su sobrina de siete años de edad ha destapado que existen otras dos denuncias contra él por hechos similares cometidos a otra sobrina y a su hijo cuando ambos eran menores de edad, así como a una prima de estos que contó lo ocurrido a su núcleo familiar pero no ha presentado denuncia.

Los hechos que se enjuician en esta ocasión, y por los que el acusado F. S. C. afronta penas de hasta 16 años de cárcel, habrían tenido lugar entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021 en los dos domicilios donde pernoctaba en Las Palmas de Gran Canaria e Ingenio. El fiscal José Antonio Blanco considera que es autor de una agresión sexual continuada y pide 15 años de cárcel y 15.000 euros de indemnización, mientras que la acusación particular, que ejerce la letrada Verónica Planas, pide un año más de prisión por la exhibición de material pornográfico a una menor y eleva la responsabilidad civil a 80.000 euros por la edad de la víctima, la huella psicológica que presenta y la gravedad del delito. El abogado de la defensa, José Manuel Santana, exige en cambio su libre absolución.

Susana (nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima) narró en fase de instrucción que el primer episodio ocurrió cuando se encontraba a solas con su tío y este "pasó algo raro" desde su teléfono móvil a la televisión, que resultó ser un vídeo pornográfico. Esa misma mañana, aseguró, el hombre intentó perseguirla y le tocó las partes íntimas mientras comían. Ella entró "en pánico" y le contó una mentira de que no le había gustado la comida para poder escaparse, detalló en su declaración.

La última víctima contó lo ocurrido a su madre tras oír un discurso contra la pederastia en una Gala Drag

La menor, que antes de estos hechos nunca había tenido contacto con la pornografía, narró al juez detalles concretos de las grabaciones que presuntamente le mostraba su tío cuando se quedaban a solas. Según su relato, el encausado le propuso que recreara con él lo que veía, pero ella se negó. "Una vez me puse supernerviosa porque me pilló. Estaba paralizada, no podía moverme. Me agarró e intentó hacerme cosas malas, como lo que salía en los vídeos", aseguró.

Susana refirió haber sufrido tocamientos durante las horas en las que su tía salía de la vivienda y sus primos se quedaban durmiendo en sus habitaciones. En la declaración que prestó en la sala Gesell y que se reprodujo en el juicio señaló: "Mi tío me decía que no contara nada, que me callase. Temía que si lo decía me iba a hacer algo peor".

Revelación de los hechos

La primera noticia que tuvieron sus padres llegó tras la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2022. El discurso de una participante que llamó a proteger a los niños y que señaló que a ellos no se les toca despertó la curiosidad de su hija, que pidió que le explicaran el significado de sus palabras. Al conocer que era un llamamiento contra la pederastia, la menor se puso "muy nerviosa" se empezó a tocar el pijama y sacó a colación el nombre de su tío.

Ante esta situación, su madre la llevó a una habitación donde la pequeña le confesó todo. "Dijo que el tío le tocaba sus partes y le enseñaba vídeos de gente grande. Decía que le pasaba casi siempre cuando se quedaban solos", testificó en la vista oral. Sus padres presentaron una denuncia ante la policía ese mismo día. Susana sufre desde entonces pesadillas, episodios de pánico y se pone muy nerviosa cuando ve por la calle un coche similar al que conducía su tío.

"Me sentía culpable por no haberlo denunciado cuando era pequeña"

Otra sobrina del acusado con el nombre falso de Cristina fue la última en presentar su denuncia hace un mes y acudió al juicio, ya adulta, para prestar testimonio. Los hechos revelados por su prima le animaron a tomar cartas en el asunto y decidió ponerse en contacto con ella para "pedirle disculpas". "Me sentía culpable por no haberlo denunciado cuando era pequeña porque pensaba que nadie me iba a creer", declaró.

Yerobe (nombre ficticio) es uno de los tres hijos del acusado y aseguró haber sufrido abusos sexuales hace alrededor de 20 años, cuando aún era pequeño y no había empezado su proceso de transición. Una orientadora de su instituto puso en conocimiento de las autoridades los supuestos delitos sexuales que le refirió su alumno, pero la víctima sostiene que en ese momento "no eran tanto" y no fraguó la denuncia. "Si hubiese llegado a su fin, igual no hubiesen sucedido los demás", aseguró.

A la cuarta víctima nos referiremos con el nombre de Paula y su declaración se la hizo directamente a Yerobe cuando se destapó una situación que parecía afectar a buena parte de la familia. Su primo intentó convencerla: "Le dije: este es el momento, si te pasó tienes que denunciar". El juicio continuará este miércoles con peritos, la declaración del acusado e informes.