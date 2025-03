Las forenses ven creíble el relato de la menor que denunció una agresión sexual de su tío en Gran Canaria

Las médicas forenses que examinaron el testimonio de la menor de siete años de edad que denunció haber sufrido una agresión sexual continuada por parte de su tío han dado credibilidad a su relato al considerar que se mantiene invariable en los datos principales. Contó que sufrió tocamientos, se vio obligada a desnudarse y le mostraron vídeos de contenido pornográfico en los domicilios de Las Palmas de Gran Canaria e Ingenio donde se veía a solas con su familiar y donde supuestamente se produjeron los hechos entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021.

Por el contrario, un contrainforme de la defensa presentado este miércoles en la segunda sesión del juicio que se celebra ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas sostiene que la entrevista realizada en el juzgado especializado en violencia contra la infancia, que es pionero a nivel europeo en el trato a menores víctimas de agresiones sexuales, no reúne los requisitos para ser válida porque se plantearon preguntas sugestivas. Según esta parte, la menor no hizo hecho un relato libre de lo ocurrido, sino que se limitó a responder a cuestiones directas y en las que se sugería cómo debía contestar.

El tribunal presidido por el magistrado Pedro Herrera llamó a declarar a las cuatro especialistas a la vez para que expusieran sus argumentos y los motivos por los que difieren en sus interpretaciones. Las psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas aseguraron que la menor, que tenía nueve años de edad cuando prestó declaración, ya era capaz de dar un relato de lo sucedido en el que concretara el quién, el dónde y el cuándo ocurrió.

En el momento de su declaración presentaba algunas afectaciones derivadas de los presuntos abusos, apuntaron las expertas, que se habrían empezado a manifestar tras revelar los hechos a su entorno familiar y ponerlos en conocimiento de las autoridades. Señalaron las conductas evitativas que refirió su madre al notar que se negaba a acudir a los sitios o lugares donde podía cruzarse con su presunto agresor. Matizaron, eso sí, que hay que volver a analizar su estado cuando desarrolle conductas sexuales para conocer con exactitud las posibles secuelas.

Las forenses consideran que la revelación que hizo tras escuchar el discurso contra la pederastia de una participante de la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2022 surgió en un "contexto espontáneo", sin preguntas de adultos y sin que mediara una situación de enemistad en el ámbito familiar. "No se han ido añadiendo elementos con posterioridad, sigue manteniendo lo central sin ser un mantra aprendido", añadieron.

El acusado, de espaldas, en la segunda sesión del juicio. / B. M.

Les pareció que ya era capaz de distinguir entre verdades y mentiras y rechazaron que fuera una "niña fantasiosa". "Se notaba que la menor quería escapar de esa situación", dijeron, porque "no ganaba nada haciendo esa denuncia". Sostienen que todas estas circunstancias ofrecen un relato "probablemente creíble" en el que la única inconsistencia radica en una penetración anal que solo refirió una vez durante su declaración en fase de instrucción.

Informe contrario

El contrainforme propuesto por la defensa falla en sentido contrario y pone en duda que "sea un testimonio válido y suficiente". "Nos cuestionamos desde un primer momento si se cumplen los requisitos para valorar la prueba", apuntaron las peritas de parte, por lo que consideran una "entrevista altamente sugestiva" en la fase de instrucción en la que "se han puesto respuestas en su boca".

"El problema cuando la información se recoge de esta manera es que puede afectar a la memoria posterior. No se puede saber si ha incorporado información a raíz de las preguntas", declararon las especialistas. También creen que el relato libre de la menor "no es lo suficientemente extenso" y que "no hay persistencia" en su declaración porque "hay cosas que aparecen y desaparecen".

El tribunal encargado de enjuiciar estos hechos pudo escuchar la segunda de las declaraciones que prestó la víctima en la sala Gesell. La menor le explicaba al juez el dibujo que había hecho en la consulta de su psicóloga para representar las presuntas agresiones sexuales que sufrió porque le resultaba "incómodo hablar de eso con palabras". "Como él era mucho mayor que yo, sentía que tenía poder sobre mí y estaba obligada", expresó, al tiempo que detallaba que la situación se produjo "más de cinco o más de 10 veces". Decidió contar finalmente lo sucedido para quitarse "eso de la cabeza".

El juicio concluirá el próximo 21 de abril con la declaración del acusado. El fiscal José Antonio Blanco pide para F. S. C. una pena de 15 años de cárcel y 15.000 euros de indemnización por una supuesta agresión sexual continuada, mientras que la letrada de la acusación particular, Verónica Planas, exige un año más de prisión por exhibición de material pornográfico y eleva la responsabilidad civil a 80.000 euros. La defensa, en cambio, reclama su libre absolución.