El Puerto de Las Palmas acoge su primera planta generadora de hidrógeno verde

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas aprobó este jueves otorgar la concesión de dominio público a Megaturbinas Arinaga S. A. para la instalación de una hidrogenera -una planta de producción de hidrógeno verde- en el Puerto de La Luz vinculado al transporte colectivo por carretera y el desarrollo de actividades de I+D+i en el testeo de nuevos combustibles para el sector naval.

Se trata de la primera planta fotovoltaica de estas características que acogerá el Puerto, pero es la segunda que Megaturbinas Arinaga creará en la Isla. La primera está en funcionamiento en Pozo Izquierdo, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Estas dos infraestructuras son las únicas existentes en todo el Archipiélago para la generación de hidrógeno.

Al término de la reunión del consejo, la presidenta Beatriz Calzada resaltó que la aprobación de la concesión «es una muestra más del apoyo de esta Autoridad Portuaria a los proyectos que generan energías limpias, así como al compromiso con la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono».

«Es una buena noticia»

La empresa Megaturbinas Arinaga, de carácter totalmente pública, está participada a partes iguales por la propia Autoridad Portuaria, el Cabildo insular y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). Calzada subrayó que la concesión es «una buena noticia» porque aunque el proyecto va ligado a contar con transporte público en el Puerto alimentado con este combustible sostenible, «aspiramos a que alguna de las embarcaciones de la Autoridad Portuaria pueda funcionar también con hidrógeno».

La infraestructura que se desarrollará en el recinto portuario ocupará 5.456,50 metros cuadrados y los trabajos para su construcción comenzarán «entre octubre y noviembre de este año», estimó Salvador Suárez, jefe del departamento de Energías Renovables del ITC.

«Es una buena noticia para el Puerto, para la ciudad, para la Isla y para Canarias porque supone romper la paradoja de que la gente no pueda adquirir vehículos de hidrógeno al no tener dónde suministrarse; o a la inversa, romper con el hecho de que nadie se animaba a producirlo por no tener a quién vendérselo».

El proyecto está cofinanciado entre el Instituto para la Diversificación y Ahorro para la Energía (Idae) y Megaturbinas Arinaga y cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros.

En materia de transporte por carretera ya existe una guagua alimentada con este combustible, la línea 25 de Global «y cuya recarga se realiza en la planta de Pozo Izquierdo», resaltó Suárez. «A partir de ahora se contará con un punto más de suministro».

