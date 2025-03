Las Palmas de Gran Canaria exige al Gobierno canario la financiación para 251 viviendas prometidas

La vivienda y la crisis habitacional que vive Canarias volvieron a centrar un mes más el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La alcaldesa, Carolina Darias, exigió al Gobierno de Canarias la financiación para 251 viviendas públicas repartidas en tres promociones incluidas en el Plan de Vivienda 2020-2025. "Es importante que los compromisos adoptados se cumplan y ahora nos han dicho que no tienen financiación", apuntó al término de una moción del PP para aplicar medidas con el fin de movilizar viviendas vacías al mercado del alquiler, propuesta que fue rechazada.

Darias indicó que le están diciendo "a quien tiene la competencia, que la ejerza", en referencia . Esas 251 viviendas corresponden con tres promociones, 115 viviendas que estarán situadas en la calle Concejal García Feo en La Minilla y dos edificios de 68 cada uno en Tamaraceite Sur. Estas pertenecen al protocolo firmado hace cinco años entre el Ayuntamiento y el Gobierno canario, cuando gobernaba el anterior ejecutivo autonómico.

"Ahora es cuando nos dicen que no hay financiación respecto a viviendas que estaban incluidas en ese protocolo y por eso lo traemos aquí, reivindicamos lo que creo que la ciudad y quienes viven aquí tienen derecho, a que se cumplan los acuerdos alcanzados", sentenció Darias. Fue el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, quien sacó el tema a colación cuando replicaba a la portavoz del PP, Jimena Delgado, "denoto que hay dinero, pero igual no para Las Palmas de Gran Canaria; que nos hayan dado el dinero para la excavación en Tamaraceite pero no para construir, no lo entendemos".

Viviendas vacías

Mauricio Roque señaló que el Gobierno canario aprobó en el mandato anterior medidas para sacar al mercado viviendas vacías y aseguró que este fue un fracaso, al recibir solo 85 solicitudes, de las que se rechazaron 76. También indicó que esta medida no ha sido idónea en Madrid y que la Ley 12/2023 por el derecho a la Vivienda contempla incentivos en este sentido. Por su parte, la concejala de Sostenibilidad, Gemma Martínez Soliño, tachó de "acto de cinismo" la proposición y de querer "siempre defender a los propietarios y no a los inquilinos".

Delgado defendió crear una bolsa de demandantes de vivienda o un programa de rehabilitación para sacar viviendas vacías al mercado del alquiler, herramientas que apoyó CC. La portavoz del PP recalcó que existen 25.000 en el municipio y que en estos 10 años de gobierno progresista "no se ha terminado ni una sola promoción pública". Además, volvió a rechazar la declaración de la ciudad como zona tensionada; y afirmó que esta figura hace disminuir la oferta. Vox, en este sentido, rechazó intervenir más el mercado y presentó una enmienda para que los capitalinos tengan preferencia en la bolsa de demandantes.

Construcción de vivienda pública en Tamaraceite Sur. / LP/DLP

Zona tensionada

Darias defendió que la ciudad sea declarada zona tensionada; "se ha acreditado que funciona donde se ha puesto" -un 3,7% en Cataluña-. En este sentido, solicitó también una respuesta por parte del Gobierno de Canarias al informe remitido el pasado mes de enero que acredita que la ciudad cumple con tres de los cuatro requisitos que contempla la Ley vigente para poder aplicar esta herramienta con el propósito de limitar los alquileres.

La alcaldesa, además, defendió la política de Vivienda que han estado llevando a cabo, con la rehabilitación de barrios enteros o la construcción "ladrillo a ladrillo" de 336 viviendas públicas durante este mandato -trabajos que en cualquier caso no se han finalizado-. Además, indicó que están impulsando la compra de suelo con el propósito de construir más promociones de vivienda social.

El edil de CC, David Suárez, presentó otra moción relativa a Vivienda, en este caso defendiendo la declaración de 'zonas degradadas' para ciertos barrios con el objetivo de obtener financiación para su rehabilitación. Puso de ejemplo Hoya de la Plata, "cuyos vecinos siguen esperando respuesta de la alcaldesa", El Batán o La Feria. El equipo de gobierno rechazó la propuesta al argumentar que ya tienen varias rehabilitaciones en marcha y previstas: La Paterna, Jinámar o Fermín Sanz Orrio en La Isleta.

