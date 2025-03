Manuel Lobo, historiador: "Las Palmas vivió un conjunto de desgracias en el siglo XVII"

Publicó un primer libro sobre la fundación de la ciudad, ahora lanza 'Las Palmas en el siglo XVII. Ciudad monacal y defensiva', ¿piensa hacer una serie de libros sobre la historia de Las Palmas?

Yo como ciudadano de esta ciudad, una de las cosas que me había preocupado es que realmente no tiene una historia en el sentido amplio. Hay estudios sobre la ciudad de Las Palmas sobre todo de carácter urbano o de patrimonio, pero una historia de los ciudadanos no existía. Eso fue lo que me motivó a embarcarme en esta aventura. El primer libro que publiqué se llama La ciudad de Las Palmas de la fundación a la invasión y ahora este es sobre cómo la ciudad resurge de la invasión. Esto marca todo el siglo XVII porque hay una primera mitad del siglo donde la ciudad está colapsada. No solamente colapsada desde punto de vista económico y poblacional porque vinieron una serie de catástrofes todas juntas, sino también desde el punto de vista psicológico. Fue un golpe muy fuerte para los habitantes de la ciudad ver sus casas arrasadas, los principales edificios incendiados y las iglesias violadas, pero sin embargo, la capacidad de resiliencia y de resistencia de los ciudadanos hizo que poco a poco se superaran. A veces los acontecimientos no les ayudaban porque después del ataque de los holandeses vino una peste que aniquiló a una parte importante de la población. A eso se unieron una serie de hambrunas a comienzo del siglo XVII, las inundaciones del barrio de Vegueta por las crecidas del barranco, es decir, fue un conjunto de desgracias de las que era muy difícil remontar. Y, sin embargo, remontaron.

¿Cómo lo hicieron?

Primero empezaron a reconstruir la ciudad, a ordenar y a generar una especie de trama con dos puntos principales; el primero es fortificar, reforzar las dos murallas y crear una serie de fortalezas como es la de Santa Catalina, reestructurar la de La Isleta y la de Santa Ana. Y luego hacer el Castillo del Rey, que es el castillo de San Francisco, que es una de las construcciones defensivas más importantes que yo creo que hay en Canarias. Lo segundo fue restaurar todas las heridas en los edificios religiosos. Hay una idea presente de levantar la ciudad y darle cierto prestigio. Y en aquella época, las ciudades se prestigiaban en función de la cantidad de conventos que tuvieran en su solar. Por lo que se crean tres conventos nuevos. También se incorporan dentro de la ciudad ermitas que estaban fuera. El Hospital de San Lázaro, que estaba fuera de la muralla, también se introduce y la ciudad va recuperando su ritmo.

Portada del libro 'Las Palmas en el siglo XVII. Ciudad monacal y defensiva' de Manuel Lobo. / LP/DLP

¿Cuánto tiempo tardaron en recuperarse?

Casi un siglo. La ciudad se va desbordando en el XVII porque, al margen del choque inicial, luego la ciudad va creciendo y va trayendo a población del interior de la Isla porque Las Palmas es el referente para Gran Canaria e incluso para los inmigrantes que vienen de Lanzarote y Fuerteventura. En este periodo comienzan a aparecer los Riscos y las ermitas de San Juan y San Nicolás, con lo cual la ciudad se desborda y se crea en la estructura urbana una especie de diferenciación de clase. Los nobles y los funcionarios en Vegueta, los mercaderes y los artesanos en Triana y las personas de una condición social más baja en los Riscos.

¿En qué se caracteriza la ciudad del siglo XVII?

Se caracteriza en la resistencia y sobre todo en la reconstrucción y en los cambios que se comienzan a producir. Yo creo que el siglo XVII prepara la ciudad para convertirse en el XVIII, en una ciudad ilustrada porque es justamente cuando llegan las nuevas ideas, aunque las ideas que se habían ido generando en Europa y España sobre el barroco también llegan a Gran Canaria y eso se nota por ejemplo en las obras de arte, en la literatura, en la aparición de una serie de historiadores que se ocupan justamente en un momento en que la ciudad está en baja forma a relatar las bondades para dar un empuje y cierto optimismo.

En este siglo también sufren la crisis del azúcar...

Gran Canaria en el siglo XVI fue una ciudad opulenta. El azúcar trajo riqueza a la ciudad y a la Isla. Desde la ciudad era por donde salía el azúcar hacia el exterior y permitía importar todo aquello que nosotros necesitamos como cereales, pólvora, armas, pescado, tejidos buenos u obras de arte flamenca. A la crisis del ataque venía fraguándose ya la del azúcar, porque a pesar de que el azúcar canario era de mejor calidad, la competencia en los precios desde las Antillas y desde los ingenios que se habían establecido en África, provoca que comience a caer y la Isla no se preparó para ese cambio. Sí se preparó Tenerife, que es la que comienza a despegar económicamente y alcanzar una riqueza y opulencia, que hace que los principales mercaderes que había en Gran Canaria, las casas mercantiles flamencas e inglesas se trasladen a Tenerife. Con lo cual también eso hace que la ciudad se despoble sobre todo de capital humano.

¿Cómo se recupera Gran Canaria económicamente?

A través del vino, que a pesar de que Tenerife es la que resalta en este cultivo, aquí también se trabajó. En segundo lugar, a través de la construcción naval que va adquiriendo importancia, también a través de la exportación de sal y sobre todo porque apuesta por los cultivos que vienen de América como la papa y el millo junto con las legumbres. Esto es lo que va ayudando también a que la ciudad vaya respirando un poco, y vaya obteniendo recursos económicos a partir de ahí, o sea, frente a una opulencia que había mantenido en el XVI, se encuentra directamente, se encuentra casi en la ruina, una ruina ocasionada por todo los desastres que he comentado más la ruina económica.

¿Hay diferencia entre el contexto del Archipiélago y el de Las Palmas?

Hay diferencia sobre todo porque en la ciudad se concentran los principales tribunales. En la ciudad está la diócesis Está el Tribunal de la Inquisición y está la Real Audiencia que son tres instituciones de carácter regional, es decir, que tiene control desde el punto de vista sobre el resto de las islas. La ciudad cuando la describen los viajeros que visitan la ciudad, dicen que una ciudad opulenta porque tiene en su sede todos los tribunales. Eso hace que aquí haya una mayor preponderancia de funcionarios y sobre todo también desde el punto de vista eclesiástico. Pero la presencia de tantas instituciones en un recinto tan pequeño hace que haya conflictos de distintos tipos. Hay un conflicto de competencias, es decir, cuando se iba a procesar una persona, no se sabía si pertenecía al Tribunal de la Inquisición o al obispado. Hay otra serie de problemas de protocolo por ver quién tenía mayor preferencia a la hora de comprar de nutrirse de alimentos, pescado, carne, cereales hasta el punto de que el Cabildo Catedral llegó a crear una pesquería para ellos solos. Eso genera una cantidad tremenda de conflictos dentro de la propia ciudad que llegan incluso hasta la corona. De hecho, Millares Torres, curiosamente, llama a ese periodo el periodo de la 'guerra de sillones'.

¿Cómo se vivió la peste en la ciudad?

La peste entra por Tenerife y se propaga como un reguero de pólvora. Empieza en La Laguna como en Garachico y desde ahí llega Gran Canaria. Hay varios brotes, y hay un periodo que dura casi desde 1601 a 1605. Son muchos años. Se calcula que murieron cerca de 1.500 personas en aquel periodo. Y además hay que tener en cuenta que había un solo hospital, que no daba vía a atender. Los propios médicos que tenía la ciudad mueren de la peste. Los únicos elementos que existían eran como los que hemos vivido nosotros hace cinco años con los cordones de seguridad en los barcos que venían de zonas infectadas, que se les ponía en cuarentena y luego había cordones en la salida de la ciudad.

