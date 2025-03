'Seconde Vie', la democratización del lujo

«No hace falta esperar a las rebajas para comprar un producto así, aquí puedes venir en cualquier momento del año y encuentras cosas de marca a muy buen precio», comenta una clienta que visita la tienda Seconde Vie, en la calle Perojo 22, para recoger un bolso de segunda mano bajo encargo. «El concepto está muy bien, yo la descubrí por un familiar que había comprado aquí con anterioridad».

Desde ropa y zapatos a relojes y cinturones, pero son los bolsos el producto estrella. Artículos de firma cuyos precios oscilan de 5 a 5.000 euros. Su propietaria, Eva Cambra, una navarra afincada en Las Palmas de Gran Canaria desde hace dos décadas, decidió emprender este negocio tras un cambio de vida. Después de dejar su trabajo en una multinacional vio la oportunidad. «Siempre me han gustado los bolsos y al tener que hacer una mudanza descubrí que tenía muchos artículos que ya no usaba ni encajaban en mi estilo de vida, ahí se me ocurre la idea».

Un concepto de negocio que ya había visto en ciudades como Barcelona o Londres y que define como la democratización del lujo. «Creo que el concepto lujo parece algo inalcanzable, y de las cosas bonitas de esta tienda, lo acabas de ver, es acercar el lujo a todo el mundo. Que una clienta se haya llevado un artículo de más de 800 euros a 349 euros ejemplifica muy bien la idea».

Cambra añade que una iniciativa así empieza a cobrar sentido desde el momento en que la ciudad se va quedando sin negocios de firma. «Estuvieron Loewe, Fendi, Gucci o Cartier, pero fueron cerrando. Nos queda alguna tienda multimarca y unos grandes almacenes, pero poco más».

"El artículo no se vende por necesidad"

Lo que más se vende son los bolsos. «Yo creo que es algo que le queda bien a todo el mundo», dice sonriente. Lo que menos, el calzado. «En este caso, son los únicos productos que vendemos que no están usados. Los traen porque se equivocaron de talla al comprarlo o porque nunca les gustó».

Pero si algo tiene claro es que los artículos "no se venden por necesidad». El perfil de cliente que llega a la tienda a vender un complemento de moda suele ser mujer, en el 90% de los casos, asegura. «Aunque cada vez más los hombres también se animan, siguen siendo las mujeres, y en concreto, profesionales y autónomas, las que más vienen. No les importa percibir el dinero conforme sus artículos se vayan vendiendo».

Por otra parte, la cliente compradora es más heterogénea. «Desde la joven que se está haciendo de artículos a buen precio, a la clienta de más edad que entiende que la segunda mano es una alternativa tan válida como otra cualquiera».

Una tendencia entre celebrities

Le empresaria recuerda que es una moda que hoy en día la usan desde celebrities a miembros de la realeza. «La tendencia ahora es llevar a una alfombra roja un vestido vintage de los 90, y no hay ningún tipo de vergüenza en ello, más bien todo lo contrario». «Nuestros mínimos son las firmas Michael Kors y Carolina Herrera. Y de ahí para arriba, las más caras hasta Chanel, Hermès o Celine», detalla. Aunque ella, como una clienta más, tiene sus propias preferencias: Chanel, Dior o Loewe, pero entre los que más se vende está Louis Vuitton. «Una clienta con cierto poder adquisitivo podría comprarse un Lady Dior nuevo por 5.900 euros, pero aquí lo encuentra a 3.400 euros». Incluso, hay quien vende sus artículos para hacerse con otros de la misma tienda.

No estar ubicado en plena calle mayor de Triana hace que el público que se acerque lo haga buscando un producto muy concreto. «Saben que quieren encontrar algo diferente. Además, la calle Perojo tiene una identidad propia, una arquitectura y sabor que huye de las franquicias».

Contratos de depósito: cómo funciona

La forma de compraventa se realiza a través de ‘contratos de depósito’ por tres meses. «Valoramos el artículo, revisamos desde las costuras hasta los interiores, y de forma consensuada se acuerda con la clienta el porcentaje que va a recibir cuando se venda». Como comisionistas, ambas partes se ven beneficiadas.

Aunque dependerá de la gama del artículo, «el cliente suele percibir un 70% y nosotras un 30%». La rentabilidad, dice, se consigue porque no se acumula stock. Si en ese tiempo el producto no se vende, se devuelve a la propietaria.

Las redes sociales son uno de los escaparates más visibles para este pequeño comercio, que en la actualidad envía, incluso, fuera de España.

